یمن: اسرائیل خطری واقعی برای امنیت و ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در واکنش به جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوب بیروت بیانیه‌‍‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: تجاوز امروز، گواه جدیدی بر این است که رژیم اشغالگر صهیونیستی، خطر واقعی برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه یمن در ادامه افزود: در حالی که دشمن از امضای تفاهم‌نامه‌ای شامل توقف حملات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان سخن می‌گوید، رژیم صهیونیستی بیروت، را هدف قرار داد تا معادله تجاوز افسارگسیخته را که پس از امضای توافق آتش‌بس در غزه در پیش گرفته بود، تحمیل کند.

این وزارتخانه با بیان اینکه نتانیاهو نمی‌تواند بدون چراغ سبز آمریکا دست به هیچ حماقتی بزند، خاطرنشان کرد: تنش‌زایی نظامی صهیونیست‌ها در دوره اخیر تنها به لبنان محدود نمی‌شود، بلکه غزه، کرانه باختری و سوریه را نیز در بر می‌گیرد.

تاکید یمن بر حمایت از سومالی در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی

وزارت خارجه یمن در بخش دیگری از بیانیه خود بر حمایت این کشور از سومالی در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وزارت خارجه یمن در نخستین واکنش خود، سفر رئیس منطقه «سومالی‌لند» به اراضی اشغالی را به شدت محکوم کرد و تأکید نمود که مصافحه با جنایتکاران جنگی صهیونیست، اقدامی ننگین و غیرقابل‌قبول است.

این وزارتخانه همچنین با اعلام حمایت کامل از دولت فدرال سومالی، تصریح کرد: یمن در برابر پروژه خبیث صهیونیستی در شاخ آفریقا در کنار سومالی خواهد ایستاد و با تمامی توان مقابل این تحرکات قرار خواهد گرفت.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: «محور جهاد، مقاومت و قدس هرگز اجازه نخواهد داد که معادله تعرض به حقوق ملت‌ها، فارغ از هرگونه چالش و فشاری، اجرایی شود.»

