به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آی به نقل از یک مسئول بلند پایه در دولت سومالی گزارش داد، رژیم صهیونیستی حدود ۵۰ تن از نظامیان ارتش خود را به منطقه جدایی طلبان سومالی لند اعزام کرده است.

رژیم صهیونیستی با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی منطقه جدایی طلبان سومالی لند را در دسامبر گذاشته به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت؛ اقدامی که در راستای طمع ورزی های این رژیم به منابع و موقعیت راهبردی این منطقه صورت گرفته است.

استقرار نظامیان صهیونیست بعد از مدت کمی از این اقدام و همزمان با تجاوز نظامی به ایران در فوریه گذشته صورت گرفت.

این در حالی است که رسانه های صهیونیستی به نقل از یک مسئول امنیتی اخبار مذکور را تکذیب کردند. پیشتر نیز سی ان ان گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی به سومالی لند به عنوان نقطه ای برای فرود جنگنده های خود در پروازهای طولانی به سمت ایران نگاه می کند.