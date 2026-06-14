https://mehrnews.com/x3ckkK ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵ کد مطلب 6860427 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵ روایت مردم دیار آفتاب از ایران مقتدر اراک- در این ویدئو روایت مردم دیار آفتاب از ایران مقتدر را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6860427 کپی شد مطالب مرتبط بیات: وحدت ملی خنثیکننده تهدیدات دشمنان ایران است عمومهدی: مردم ایران در مسیر خونخواهی شهدا ایستادهاند دیباجی: دشمن ناکامیهای میدانی خود را با جنگ رسانهای جبران میکند برچسبها اراک بسیج، مردم و اقتدار ملی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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