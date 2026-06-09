محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی توسط ایران، این مواضع را در چارچوب جنگ روانی و ناشی از عصبانیت دشمنان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.

وی افزود: اکنون اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نمایان شده و همین مسئله موجب نگرانی و عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

بیان تصریح کرد: موضع‌گیری آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر قدرت ایران، نشان‌دهنده جایگاه و توانمندی جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف است و این‌گونه تهدیدها بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، در راستای جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای دنبال می‌شود.

دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی ادامه داد: تا زمانی که همدلی، اتحاد و یکپارچگی میان مردم وجود داشته باشد دشمنان نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند.

وی تاکید کرد: مردم باید به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و سایر نیروهای حافظ امنیت کشور اعتماد داشته باشند، چراکه آنها با اختیارات قانونی و آمادگی کامل مسئولیت صیانت از امنیت و منافع ملی را بر عهده دارند.

بیات افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند، هر بخش باید مأموریت خود را انجام دهد و میدان در اختیار نیروهای مسئول و دیپلماسی نیز در مسیر پیگیری منافع کشور فعال است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی که مردم در کنار نظام، نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند، تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد.

بیات گفت: حفظ استقلال، آزادی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در گرو استمرار وحدت ملی، اعتماد به نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم از نظام است و ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها از منافع و امنیت کشور دفاع خواهند کرد.