به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن حسینی دیباجی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه معاون روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تحریم‌های گسترده، بر مسیر خود پایدار مانده و این ایستادگی، گواه اقتدار گفتمان برخاسته از انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امام خمینی(ره) با تبیین اندیشه حکومت دینی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی، گفتمانی نوین در برابر تفکر لیبرالی غرب ایجاد کرد و معادلات قدرت جهانی را به چالش کشید.

حجت‌الاسلام دیباجی تصریح کرد: دشمن برای سلطه بر ملت‌ها از سه ابزار قدرت نظامی، وابستگی اقتصادی و نفوذ در باورها بهره می‌گیرد که مهم‌ترین آن امروز از مسیر رسانه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مراقبت از ذهن و فکر جامعه در برابر رسانه‌های دشمن تأکید دارند، چراکه دشمن با جنگ روایت‌ها در پی تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان ایران تمام ظرفیت خود را بکار گرفته تا ناکامی‌های خود در میدان واقعی را با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جبران کنند.

وی افزود: سردار سرلشکر شهید حسین سلامی در کنار فرماندهانی چون شهید حاجی‌زاده، شهید رشید و شهید باقری، از چهره‌های اثرگذار دفاع از انقلاب و امنیت کشور بودند و تبیین و تداوم راه آنان برای نسل‌های آینده ضروری است.

دیباجی بیان کرد: تداوم راه این فرماندهان مستلزم تقویت روحیه ایثار، خودباوری و بصیرت در میان نسل جوان است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی در برابر تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو حفظ و تقویت شود.

وی گفت: روابط عمومی‌ها و فعالان رسانه با اطلاع‌رسانی دقیق، روایت صحیح و تقویت ارتباط با جامعه، نقش مؤثری در اعتمادسازی عمومی دارند.

در این آیین از تلاش‌های سرهنگ پاسدار احمد شهرجردی تقدیر و سروان پاسدار محمدحسین‌خانی به‌عنوان معاون جدید روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی معرفی شد.