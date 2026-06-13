به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایتمداری و فرهنگ عاشورایی، همواره در برابر ظلم و استکبار جهانی ایستاده و هرگز زیر بار سازش و تسلیم نرفته است.
وی افزود: مردم ایران در مسیر خونخواهی شهدا و پاسداشت آرمانهای امام راحل و انقلاب، میدان را ترک نکرده و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی با صلابت ایستادهاند.
سردار عمومهدی با اشاره به سالروز جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در ۲۳ خرداد تصریح کرد: در این جنایت بینالمللی، جمعی از فرماندهان عالیرتبه و دانشمندان برجسته کشور به شهادت رسیدند که این اقدام با همراهی و حمایت مستقیم آمریکا انجام شد.
وی ادامه داد: سردار سپهبد محمد باقری، سردار شهید سلامی، سردار شهید رشید، سردار شهید حاجیزاده و دانشمندان شهید تهرانچی و عباسی از چهرههای برجستهای بودند که در مسیر خدمت به کشور به شهادت رسیدند.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: شهید سلامی از فرماندهان مؤمن و اثرگذار انقلاب بود که در دوره مسئولیت خود، عملیات «وعده صادق ۱ و ۲» را رقم زد.
وی افزود: حمله به پایگاه عینالاسد در پاسخ به جنایت ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، از دیگر اقدامات مقتدرانهای بود که در دوره فرماندهی سردار شهید سلامی با شجاعت و اقتدار انجام شد.
سردار عمومهدی بیان کرد: رژیم صهیونیستی از نگاه شهید سلامی یک رژیم نامشروع و جنایتکار و باور راهبردی وی بر لزوم مقابله با این رژیم و ایستادگی در برابر مستکبران عالم استوار بود.
وی گفت: شهدا در راه انقلاب و آرمانهای اسلامی به شهادت رسیدند اما راه و مکتب آنان همچنان زنده است و روح مقاومت در جامعه جاری است.
سردار عمومهدی تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به خداوند و رهبری حکیمانه در برابر دشمنان ایستاده و هرگز از مسیر عزت و استقلال خود عقبنشینی نخواهد کرد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در تحلیل مسائل راهبردی کشور، گفت: نباید میدان پیروزی را با اختلافافکنی و برداشت های نادرست به میدان شکست تبدیل کرد.
وی با اشاره به منطق حاکم بر رفتار جمهوری اسلامی در مواجهه با تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: منطق سکوت و اقدام نظامی جمهوری اسلامی، مبتنی بر آموزههای قرآنی و تصمیمگیریهای حکیمانه است و پس از درخواست دشمن برای آتشبس، مذاکرات از موضع قدرت دنبال شده است.
سردار عمومهدی تصریح کرد: دشمنِ شکستخورده در عرصه میدانی، اکنون تمرکز خود را بر جنگ شناختی علیه ملت ایران قرار داده است و در چنین شرایطی، هوشیاری و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
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