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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

بهره‌برداری پروژه ۲۰۰ میلیارد ریالی بلوار آیت‌الله محمودی در گوگد

بهره‌برداری پروژه ۲۰۰ میلیارد ریالی بلوار آیت‌الله محمودی در گوگد

گلپایگان_ شهردار گوگد گفت: پروژه روکش آسفالت، جدول‌گذاری، لوله‌گذاری، اجرای آبیاری تحت فشار و چمن‌کاری بلوار آیت‌الله محمودی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی صبح دوشنبه در آیین بهره‌برداری پروژه روکش آسفالت بلوار آیت‌الله محمودی اظهار کرد: این پروژه عمرانی همزمان با سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج حسین سلامی و در جریان سفر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به شهرستان گلپایگان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل روکش آسفالت، جدول‌گذاری، لوله‌گذاری، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و بارانی و همچنین کاشت چمن در رفیوژ میانی بلوار آیت‌الله محمودی بوده است.

شهردار گوگد با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: با تکمیل روکش آسفالت دو لاین رفت و برگشت بلوار و اجرای سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، شرایط تردد ایمن‌تر، روان‌تر و مطلوب‌تری برای رانندگان و شهروندان فراهم شده است.

علیمحمدی ابراز کرد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت عبور و مرور، ارتقای منظر شهری، توسعه فضای سبز و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اجرا شد.

وی تصریح کرد: آیین افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه، به عنوان دومین پروژه بزرگ روکش آسفالت شهری پس از اجرای پروژه بلوار شهدا، با حضور دکتر منتظری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، مسئولان شهرستان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

شهردار گوگد خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. این طرح در طول یک‌هزار و ۷۰۰ متر اجرا شده و شامل ۳۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع روکش آسفالت با مصرف ۵ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت، ۳ هزار و ۴۰۰ متر طول جدول‌گذاری، ۳ هزار و ۴۰۰ متر طول لوله‌گذاری، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و بارانی و همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع چمن‌کاری است که به مردم شریف شهر گوگد تقدیم شد.

کد مطلب 6860696

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