به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی صبح دوشنبه در آیین بهره‌برداری پروژه روکش آسفالت بلوار آیت‌الله محمودی اظهار کرد: این پروژه عمرانی همزمان با سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج حسین سلامی و در جریان سفر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به شهرستان گلپایگان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل روکش آسفالت، جدول‌گذاری، لوله‌گذاری، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و بارانی و همچنین کاشت چمن در رفیوژ میانی بلوار آیت‌الله محمودی بوده است.

شهردار گوگد با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: با تکمیل روکش آسفالت دو لاین رفت و برگشت بلوار و اجرای سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، شرایط تردد ایمن‌تر، روان‌تر و مطلوب‌تری برای رانندگان و شهروندان فراهم شده است.

علیمحمدی ابراز کرد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت عبور و مرور، ارتقای منظر شهری، توسعه فضای سبز و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اجرا شد.

وی تصریح کرد: آیین افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه، به عنوان دومین پروژه بزرگ روکش آسفالت شهری پس از اجرای پروژه بلوار شهدا، با حضور دکتر منتظری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، مسئولان شهرستان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

شهردار گوگد خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. این طرح در طول یک‌هزار و ۷۰۰ متر اجرا شده و شامل ۳۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع روکش آسفالت با مصرف ۵ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت، ۳ هزار و ۴۰۰ متر طول جدول‌گذاری، ۳ هزار و ۴۰۰ متر طول لوله‌گذاری، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و بارانی و همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع چمن‌کاری است که به مردم شریف شهر گوگد تقدیم شد.