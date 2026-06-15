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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

بررسی ساماندهی مجالس ترحیم در تبریز

بررسی ساماندهی مجالس ترحیم در تبریز

تبریز- جلسه کمیته امور دینی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با محوریت بررسی طرح ساماندهی مجالس ترحیم در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته امور دینی و مناسک شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عصر دوشنبه در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد و در آن، موضوع ساماندهی مجالس ترحیم و ختم و نیز بررسی ایرادات و اصلاحات مورد نیاز در مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان در این زمینه، در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع حضور داشتند و دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نکته‌نظرات خود را درباره طرح مصوب شورای فرهنگ عمومی استان برای ساماندهی مجالس ترحیم و ختم مطرح کردند.

حاضران در این نشست ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی این طرح، بر ضرورت بازنگری در برخی بندهای مصوبه با هدف افزایش کارآمدی، رفع ابهامات و تسهیل روند اجرا تأکید کردند.

همچنین در جریان این نشست، اصلاحات مدنظر دستگاه‌ها و نهادهای دخیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی، زمینه برای اتخاذ تصمیمات نهایی و اجرای مؤثرتر این طرح فراهم شود.

بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی مجالس ترحیم و ختم با هدف انتظام‌بخشی به برگزاری این مراسم، کاهش برخی آسیب‌ها و رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 6861291

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