بررسی ساماندهی مجالس ترحیم در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته امور دینی و مناسک شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عصر دوشنبه در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد و در آن، موضوع ساماندهی مجالس ترحیم و ختم و نیز بررسی ایرادات و اصلاحات مورد نیاز در مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان در این زمینه، در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع حضور داشتند و دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نکته‌نظرات خود را درباره طرح مصوب شورای فرهنگ عمومی استان برای ساماندهی مجالس ترحیم و ختم مطرح کردند.

حاضران در این نشست ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی این طرح، بر ضرورت بازنگری در برخی بندهای مصوبه با هدف افزایش کارآمدی، رفع ابهامات و تسهیل روند اجرا تأکید کردند.

همچنین در جریان این نشست، اصلاحات مدنظر دستگاه‌ها و نهادهای دخیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی، زمینه برای اتخاذ تصمیمات نهایی و اجرای مؤثرتر این طرح فراهم شود.

بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی مجالس ترحیم و ختم با هدف انتظام‌بخشی به برگزاری این مراسم، کاهش برخی آسیب‌ها و رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است.