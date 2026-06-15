به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر دوشنبه در جمع موکب‌داران فعال شیراز با اشاره به برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای میزبانی از برنامه‌ها و مناسبت‌های مذهبی در شیراز اظهار کرد: در این زمینه پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعددی انجام شد و مسئولان استان نیز تلاش خود را به کار گرفتند، اما در نهایت تصمیم‌گیری در این‌گونه مسائل در سطوح ملی انجام می‌شود و همه ما موظف هستیم در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه شیراز همواره به عنوان شهر فرهنگ، ادب، معنویت و آرامش شناخته شده است، افزود: مردم فارس و شیراز در تمامی عرصه‌های دینی و انقلابی حضوری پررنگ داشته‌اند و هر جا که نیاز به خدمت بوده، نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند.

امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به برگزاری این نشست گفت: هدف از این گردهمایی صرفاً تقدیر از زحمات موکب‌داران نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در آستانه ماه محرم محسوب می‌شود.

آیت‌الله دژکام با قدردانی از خدمات گسترده موکب‌داران در برنامه‌های مذهبی اخیر اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، بیش از ۱۳۰ موکب به صورت رسمی و نزدیک به ۲۰۰ مجموعه مردمی در عرصه خدمت‌رسانی به مردم فعالیت داشته‌اند که این حضور گسترده نشان‌دهنده روحیه دینی، انقلابی و مردمی در استان فارس است.

وی ادامه داد: از همه عزیزانی که در این عرصه زحمت کشیده‌اند، اعم از موکب‌داران، هیئات مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری شیراز، اداره کل اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های همراه قدردانی می‌کنیم، زیرا این خدمات در حقیقت خدمت به دستگاه اهل‌بیت (ع) و ترویج فرهنگ حسینی است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اینکه فرهنگ قدردانی از خدمتگزاران یک وظیفه اخلاقی و دینی است، گفت: هیچ‌کس مالک و صاحب دیگران نیست، اما همه ما وظیفه داریم از کسانی که برای دین خدا و خدمت به مردم تلاش می‌کنند قدردانی کنیم و برای آنان از خداوند متعال اجر و پاداش مسئلت داشته باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم افزود: فعالیت موکب‌ها نباید تنها به ارائه خدمات رفاهی محدود شود، بلکه لازم است این ظرفیت عظیم مردمی در مسیر انتقال پیام نهضت عاشورا و افزایش معرفت دینی مردم نیز به کار گرفته شود.

لزوم تقویت بُعد معرفتی در کنار شور حسینی

آیت‌الله دژکام با استناد به آیاتی از سوره مبارکه یاسین، نقش مبلغان دینی را در امتداد رسالت پیامبران الهی توصیف کرد و گفت: خداوند در این سوره از فرستادگانی سخن می‌گوید که برای هدایت مردم مأمور شدند. مفسران بیان کرده‌اند که این افراد نمایندگان و فرستادگان حضرت عیسی (ع) بودند و مأموریت داشتند پیام الهی را به مردم برسانند.

وی افزود: امروز نیز روحانیت و مبلغان دینی در ادامه همین مسیر وظیفه انتقال معارف الهی را بر عهده دارند و جامعه باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت حضور روحانیان در هیئات مذهبی و موکب‌ها اظهار کرد: شور و عشق به امام حسین (ع) سرمایه بزرگ جامعه ماست، اما در کنار این شور، باید شعور و معرفت دینی نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که برای بخش‌های مختلف مراسم عزاداری برنامه‌ریزی مناسبی صورت می‌گیرد، اما لازم است به مجالس سخنرانی، تبیین معارف دینی و پاسخ به شبهات نیز توجه بیشتری شود تا نسل جوان بتواند ارتباط عمیق‌تری با معارف عاشورا برقرار کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به برخی سنت‌های قدیمی عزاداری در شیراز گفت: بسیاری از سنت‌های ارزشمند مذهبی و فرهنگی در این شهر سابقه‌ای طولانی دارند و باید با حفظ اصالت خود متناسب با نیازهای روز احیا و تقویت شوند.

تبعیت از ولایت، رمز موفقیت جامعه اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروز باید مورد توجه نیروهای مؤمن و انقلابی قرار گیرد، مسئله تبعیت از ولایت و پرهیز از هرگونه اقدامی است که به تضعیف جایگاه رهبری منجر شود.

وی افزود: همان‌گونه که در آیات قرآن کریم تکذیب فرستادگان الهی به منزله تکذیب پیامبران دانسته شده است، امروز نیز باید جایگاه نمایندگی و نیابت از امام عصر (عج) در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر اساس مصالح اسلام، انقلاب و ملت ایران تصمیم‌گیری می‌کنند و همه ما وظیفه داریم با اعتماد و همراهی از این مسیر حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا میان مردم و رهبری فاصله ایجاد کنند، گفت: نباید اجازه داد دشمن از برخی اختلاف‌نظرها یا تحلیل‌های سطحی برای تضعیف انسجام ملی و جایگاه ولایت سوءاستفاده کند.

امام جمعه شیراز افزود: اداره جامعه اسلامی همواره با انتخاب میان گزینه‌های مختلف همراه است و در برخی موارد ممکن است همه گزینه‌ها دارای هزینه‌هایی باشند، اما هنر مدیریت اسلامی آن است که بهترین تصمیم متناسب با مصالح جامعه اتخاذ شود.

مرور تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی

آیت‌الله دژکام با اشاره به برخی مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در شرایط دشوار و حساس تصمیم‌هایی اتخاذ کرده‌اند که شاید در مقطع زمانی خود برای برخی افراد قابل درک نبوده باشد، اما گذشت زمان نشان داده است که این تصمیمات بر اساس مصالح بلندمدت کشور اتخاذ شده‌اند.

وی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی امام خمینی (ره) افزود: گاهی یک تصمیم برای مسئولان بسیار دشوار است، اما هنگامی که مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند، باید آن تصمیم را پذیرفت و در مسیر تحقق اهداف بلندمدت حرکت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تأکید کرد: ملت ایران امروز تجربه‌ای ارزشمند از دهه‌های مختلف انقلاب در اختیار دارد و باید از این تجربیات برای عبور از چالش‌های پیش‌رو استفاده کند.

وی در پایان با دعوت از موکب‌داران برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود در ایام محرم گفت: موکب‌ها سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای جامعه اسلامی هستند و هرچه این ظرفیت در مسیر خدمت به مردم، ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت انسجام ملی و تبعیت از ولایت به کار گرفته شود، آثار و برکات آن در جامعه بیشتر نمایان خواهد شد.