فعالیت ۱۲۱۰ هیئت مذهبی در گیلان طی محرم ۱۴۰۵

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، هیئتهای مذهبی در سراسر استان گیلان با شور و اشتیاقی وصفناپذیر آماده برگزاری مراسم عزاداری شدهاند.
آمارهای منتشر شده از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان حاکی از رشد تعداد این هیئتها نسبت به سال گذشته است؛ رشدی که نشاندهنده ارادت روزافزون مردم ولایتمدار گیلان به خاندان عصمت و طهارت(ع) و همچنین برنامهریزی منسجم و پویای تشکلهای دینی در استان میباشد.
برگزاری هیئتهای دانشآموزی نیز با استقبال خوب مدارس و خانوادهها مواجه شده و برنامههای متنوعی از جمله روایتگری، پردهخوانی، عزاداری و سخنرانی متناسب با سن آنان تدارک دیده شده است.
گیلانیان همواره ارادت ویژهای به خاندان عصمت و طهارت داشتهاند و هر ساله در ماه محرم با برپایی دستههای عزاداری، سینهزنی، زنجیرزنی و نذری، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) نشان میدهند. در ادامه گفتگو با کاوه رسولی، مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، میخوانید.
اختصاص ۱۵۰ هیئت ویژه بانوان و ۲۵ هیئت دانشآموزی
کاوه رسولی مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از فعالیت گسترده هیئتهای مذهبی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: امسال یک هزار و ۲۱۰ هیئت مذهبی مجوزدار و تأیید شده در سطح استان گیلان فعالیت خود را برای برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) آغاز کردهاند.
رسولی با اشاره به تنوع هیئتهای مذهبی در استان گفت: از مجموع یک هزار و ۲۱۰ هیئت فعال در ماه محرم، ۱۵۰ هیئت به صورت ویژه برای بانوان پیشبینی شده است که برنامههای فرهنگی و مذهبی متناسب با نیازهای آنان در این هیئتها برگزار میشود.
مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بیشترین تعداد هیئت های ثبت شده مربوط به شهرستان رشت با ۲۸۰ هیئت است.
وی افزود: همچنین ۲۵ هیئت مذهبی ویژه دانش آموزان در سطح استان گیلان راهاندازی شده است تا نسل نوجوان و جوان نیز با فرهنگ عاشورا و مفاهیم قیام امام حسین(ع) به صورت عمیقتر آشنا شوند.
مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: برگزاری هیئتهای دانشآموزی با استقبال خوب مدارس و خانوادهها مواجه شده و برنامههای متنوعی از جمله روایتگری، پردهخوانی، عزاداری و سخنرانی متناسب با سن آنان تدارک دیده شده است.
رشد ۱۰ درصدی هیئتهای مذهبی نسبت به سال گذشته
رسولی با بیان اینکه آمار هیئتهای مذهبی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این رشد نشان دهنده علاقه و ارادت مردم استان گیلان به اهل بیت(ع) به ویژه امام حسین(ع) است و همچنین نشان میدهد که تشکلهای مذهبی با برنامهریزی منسجمتر و پویاتری نسبت به گذشته فعالیت میکنند.
وی در پایان تصریح کرد: از تمامی مردم ولایتمدار استان گیلان دعوت میشود در مراسم سوگواری امام حسین(ع) که در هیئتهای مذهبی سطح استان برگزار میشود، حضور یافته و با عزاداری برای آن حضرت، ارادت خود را به ایشان و یاران باوفایش نشان دهند.
نظر شما