ماه محرم در ایلام کدام هیئت برویم؛ فعالیت ۹۰۰ هیئت مذهبی در استان

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ایلام در روزهای آغازین ماه محرم، حال و هوایی متفاوت به خود میگیرد. از محلات قدیمی شهر تا خیابانها و محلههای جدید، پرچمهای سیاه و بیرقهای عزای سیدالشهدا(ع) بر سردر مساجد، حسینیهها و تکایا برافراشته میشود و نوای «یا حسین» در جایجای استان طنین میاندازد.
محرم در ایلام تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار است. در این ایام، آیینهای سوگواری در شهرستانهای مختلف استان از جمله ایلام، ایوان و دهلران با حضور پرشور مردم برگزار میشود و هر هیئت، جلوهای از ارادت دیرینه مردم این خطه به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش میگذارد.
در سالهای اخیر، حضور پرشمار هیئتهای مذهبی در شهرستانهای مختلف استان نشان داده است که محرم در ایلام همچنان از جایگاه ویژهای در میان مردم برخوردار است و آیینهای سوگواری در این استان، نسل به نسل منتقل شده و همچنان با شکوه برگزار میشود.
شهر ایلام نیز با هیئتها و حسینیههای متعدد، از اصلیترین کانونهای عزاداری در استان به شمار میرود و بسیاری از محلهها، مجالس سنتی و پرشور سوگواری را در دهه اول محرم میزبان هستند. در این شهر، خانوادهها، جوانان و پیشکسوتان هیئتها در کنار هم، شبهای محرم را به صحنهای از عشق و دلدادگی به اهلبیت(ع) تبدیل میکنند.
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در مسجد امام جعفر صادق (ع) دهلران
مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان (ع) در دهه اول ماه محرمالحرام در مسجد امام جعفر صادق (ع) شهرستان دهلران برگزار میشود.
در این مراسم معنوی، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی محمدی به ایراد سخن میپردازد و حاج نادعلی نادی و کربلایی رحیم نادری به مرثیهخوانی و نوحهسرایی خواهند پرداخت.
این مراسم از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۲ شب، هر شب پس از اقامه نماز جماعت عشاء، میزبان عموم عزاداران و دلسوختگان حسینی خواهد بود.
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در هیئت «محبان فاطمه الزهرا (س)» ایلام
همچنین همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان (ع)، مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم به همت هیئت «محبان فاطمه الزهرا (س)» در ایلام برگزار میشود.
در این مراسم معنوی که با حضور سخنرانان؛ حججاسلام حسن غلامی، مهدی تقوایی و وحید شرفی همراه است، ذاکران اهلبیت (ع)، حاج محمد نادی، حاج میرحسین هاشمینیا، حاج اصغر قاسمزاده، کربلایی ایوب قربانی و کربلایی صباح گلمحمدی به مرثیهخوانی و نوحهسرایی خواهند پرداخت.
این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه (به مدت ۱۲ شب) ساعت ۲۱:۱ در انتهای بلوار سیدالشهدا (ع)، خیابان قمر بنیهاشم (ع)، مسجد مقدس قمر بنیهاشم (ع) برگزار می شود.
یادآور میشود این مراسم هر شب با پذیرایی شام متبرک همراه خواهد بود.
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در هیئت «محبان العباس (ع)» ایلام
همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری و سوگواری دهه نخست محرمالحرام به نیت تعجیل در فرج حضرت بقیهالله (عج)، به همت هیئت محبان العباس (ع) ایلام برگزار میشود.
در این محفل معنوی که با حضور سخنرانان حجت اسلام حسینیمجد، مجتبایی، باقری، محمدحسین احمدی و با نوای گرم مداحان؛ حاج محمدرضا صیدی و کربلایی میثم احمدیان همراه است، عزاداران حسینی به سوگواری خواهند پرداخت.
این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ (به مدت ۱۲ شب) ساعت:۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰ در خیابان آیتالله طالقانی، روبروی هنرستان شهید چمران شهر ایلام برگزار می شود.
اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی شهرستان مهران در ایام محرم
همزمان با آغاز دهه نخست ماه محرم، اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی شهرستان مهران با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان فداییم» برگزار میشود.
این مراسم عزاداری از تاریخ ۲۵ خردادماه لغایت ۴ تیرماه، هر شب رأس ساعت ۲۲:۰۰ با حضور پرشور دستهجات عزاداری و دلسوختگان حسینی در میدان امام خمینی (ره) شهرستان مهران برپا خواهد شد.
تأکید هیئت جامعهالمهدی (عج) ایلام بر رعایت زمان شروع مراسم عزاداری دهه اول محرم
هیئت جامعهالمهدی (عج) ایلام با صدور اطلاعیهای ضمن دعوت از عموم عزاداران برای شرکت در مراسم دهه اول محرمالحرام، بر رعایت دقیق زمان شروع جلسات تأکید کرد.
بنا بر اعلام این هیئت، مراسم اقامه عزای سید و سالار شهیدان (ع) همهروزه رأس ساعت ۱۸:۰۰ عصر آغاز خواهد شد؛ از اینرو از عزاداران گرامی درخواست میشود جهت بهرهمندی کامل از برنامههای پیشبینی شده، در زمان مقرر در محل برگزاری مراسم حضور یابند.
این مراسم معنوی با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین عقابی و با نوای گرم مداحان اهلبیت (ع)، حاج حسین یوسفینژاد، حاج مسلم صیدی، حاج محمدرضا حیدرینژاد و حاج روحالله غلامی همراه خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب، رأس ساعت ۱۸:۰۰ در مسجد سیدالشهدا (ع)، واقع در پشت سپاه ناحیه، در این محفل عزاداری شرکت کنند.
برپایی مراسم عزاداری دهه اول محرم در صالحآباد
در آستانه فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم در بخش صالحآباد شهرستان مهران برگزار میشود.
این مراسم معنوی از تاریخ ۲۵ خرداد لغایت ۵ تیرماه ۱۴۰۵، هر شب رأس ساعت ۱۹:۱۵ در مسجد پیامبر اعظم (ص) بخش صالحآباد میزبان عزاداران و دلسوختگان حسینی خواهد بود.
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در هیئت پیامبر اعظم (ص) ایلام
هیئت پیامبر اعظم (ص) ایلام همزمان با فرارسیدن ماه محرمالحرام ۱۴۰۵، مراسم عزاداری و سوگواری دهه نخست این ماه را برگزار میکند.
این مراسم معنوی با حضور سخنرانان برجسته از جمله حجتالاسلام حسینیمجد (امام جمعه محترم ایوان)، حجتالاسلام محمودی و حجتالاسلام ملکی برگزار خواهد شد.
همچنین ذاکران اهلبیت (ع)، کربلایی محمدمهدی احمدی، کربلایی بهروز رضایی و کربلایی سعید آبرومند در این محفل به مرثیهخوانی و نوحهسرایی خواهند پرداخت.
این مراسم از روز سهشنبه، رأس ساعت ۱۸:۳۰ در شهر ایلام، منطقه رزمندگان، میدان گلها، جنب مسجد ثارالله میزبان عموم برادران و خواهران عزادار حسینی خواهد بود.
بسیج ۹۰۰ هیئت مذهبی در ایلام برای برگزاری مراسم محرم
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل ۹۰۰ هیئت مذهبی این استان برای برگزاری آئینهای عزاداری ماه محرم خبر داد.
حجتالاسلام علی رحیمی ضمن قدردانی از زحمات تمامی فعالان عرصه فرهنگی و مذهبی استان اظهار داشت: خوشبختانه با همت و تلاش خستگیناپذیر مسئولان هیئات و امنای مساجد، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم ایام محرم اندیشیده شده و تمامی ۹۰۰ هیئت مذهبی در سراسر استان برای این ماه حزن و اندوه آمادگی کامل دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به نقش کلیدی هیئتهای مذهبی در رویدادهای ملی و دینی تصریح کرد: ارتباط نزدیک و همدلی میان هیئات مذهبی سرمایه ارزشمندی برای استان است و راهبرد ما تقویت هرچه بیشتر این اتحاد و همبستگی در برگزاری برنامههای مذهبی است.
حجتالاسلام رحیمی در ادامه با تشریح برنامههای تبلیغی ماه محرم افزود: امسال برای تبیین معارف حسینی و تقویت شور و شعور عاشورایی، تعداد ۳۵۰ مبلغ دینی و یکهزار مداح به تمامی نقاط استان اعزام خواهند شد تا ضمن انجام فعالیتهای تبلیغی، زمینه برای بهرهمندی حداکثری مردم از فیوضات این ایام فراهم شود.
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