پرچم سوگواری سیدالشهدا(ع) بر فراز گنبد حرم بانوی کرامت برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب نخست ماه محرم و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) عصر دوشنبه و پیش از اذان مغرب با حضور جمعی از علما، زائران، مجاوران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.
در این مراسم معنوی، پرچم عزای سید و سالار شهیدان بر فراز گنبد نورانی حرم بانوی کرامت به اهتزاز درآمد و حاضران با قرائت زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه(س) و ادای احترام به ساحت اهلبیت(ع)، آغاز ماه حزن و اندوه اهلبیت(ع) را گرامی داشتند.
این آیین با حضور گسترده دلدادگان مکتب عاشورا در صحن امام رضا علیهالسلام حرم مطهر بانوی کرامت برگزار و و فضای حرم مطهر حضرت معصومه(س) رنگ و بوی عزای حسینی به خود گرفت.
با برافراشته شدن پرچم سوگواری سیدالشهدا(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)، برنامههای عزاداری دهه نخست محرم در این آستان مقدس آغاز و زائران و مجاوران در فضایی آکنده از معنویت به استقبال ماه حماسه و ایثار رفتند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی واعظ در مراسم آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: در میان موضوعاتی که در روایات و احادیث اهلبیت(ع) مورد توجه و سفارش ویژه قرار گرفته، اقامه عزای حسینی از جایگاهی ممتاز برخوردار است و نمونه چنین تأکیدی در تاریخ کمتر مشاهده میشود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مجالس عزاداری برای سیدالشهدا(ع) افزود: احیای نهضت عاشورا و توسعه فرهنگ عزاداری از جمله موضوعاتی است که همواره مورد سفارش پیشوایان دینی بوده و این سنت الهی تنها به شیعیان و مسلمانان اختصاص ندارد بلکه آسمانیان نیز در سوگ فرزند رسول خدا(ص) عزادار هستند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: بر اساس آموزههای دینی، فرشتگان الهی در پیشگاه پروردگار بر مصائب امام حسین(ع) اندوهگیناند و تمامی عالم هستی در عزای آن حضرت شریک است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه سابقه سوگواری برای سیدالشهدا(ع) به آغاز خلقت بازمیگردد، تصریح کرد: طبق روایات، حضرت آدم(ع) در مصیبت امام حسین(ع) اشک ریخت و همچنین از امام صادق(ع) نقل شده است که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر آنکه بر مصائب آن حضرت گریسته باشد.
وی با تبیین ابعاد جهانی نهضت حسینی گفت: گستردگی عزاداری برای امام حسین(ع) ریشه در عظمت اهداف این قیام دارد زیرا نهضت عاشورا برای نجات انسانها از گمراهی و انحراف شکل گرفت و پیام آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست.
صادقی واعظ افزود: مکتب سیدالشهدا(ع) عامل احیای دلها و الهامبخش ملتها برای ایستادگی در برابر ظلم و ستم است و فرهنگ عاشورا همواره زمینهساز روحیه ایثار، فداکاری، استکبارستیزی و آمادگی برای جانفشانی در راه حق بوده است.
وی اظهار کرد: اشک بر مصائب اهلبیت(ع) به ویژه واقعه عاشورا از مؤثرترین راههای پیوند معنوی با این نهضت الهی است و انسان را به سرچشمهای عظیم از معرفت، معنویت و هدایت متصل میکند.
قم- همزمان با فرا رسیدن اولین شب از ماه محرم، پرچم حرم امام حسین (ع) بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه (س) برافراشته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب نخست ماه محرم و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) عصر دوشنبه و پیش از اذان مغرب با حضور جمعی از علما، زائران، مجاوران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.
نظر شما