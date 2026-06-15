پرچم سوگواری سیدالشهدا(ع) بر فراز گنبد حرم بانوی کرامت برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب نخست ماه محرم و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) عصر دوشنبه و پیش از اذان مغرب با حضور جمعی از علما، زائران، مجاوران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.



در این مراسم معنوی، پرچم عزای سید و سالار شهیدان بر فراز گنبد نورانی حرم بانوی کرامت به اهتزاز درآمد و حاضران با قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه(س) و ادای احترام به ساحت اهل‌بیت(ع)، آغاز ماه حزن و اندوه اهل‌بیت(ع) را گرامی داشتند.



این آیین با حضور گسترده دلدادگان مکتب عاشورا در صحن امام رضا علیه‌السلام حرم مطهر بانوی کرامت برگزار و و فضای حرم مطهر حضرت معصومه(س) رنگ و بوی عزای حسینی به خود گرفت.



با برافراشته شدن پرچم سوگواری سیدالشهدا(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س)، برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم در این آستان مقدس آغاز و زائران و مجاوران در فضایی آکنده از معنویت به استقبال ماه حماسه و ایثار رفتند.



حجت الاسلام والمسلمین صادقی واعظ در مراسم آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: در میان موضوعاتی که در روایات و احادیث اهل‌بیت(ع) مورد توجه و سفارش ویژه قرار گرفته، اقامه عزای حسینی از جایگاهی ممتاز برخوردار است و نمونه چنین تأکیدی در تاریخ کمتر مشاهده می‌شود.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری مجالس عزاداری برای سیدالشهدا(ع) افزود: احیای نهضت عاشورا و توسعه فرهنگ عزاداری از جمله موضوعاتی است که همواره مورد سفارش پیشوایان دینی بوده و این سنت الهی تنها به شیعیان و مسلمانان اختصاص ندارد بلکه آسمانیان نیز در سوگ فرزند رسول خدا(ص) عزادار هستند.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: بر اساس آموزه‌های دینی، فرشتگان الهی در پیشگاه پروردگار بر مصائب امام حسین(ع) اندوهگین‌اند و تمامی عالم هستی در عزای آن حضرت شریک است.



این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه سابقه سوگواری برای سیدالشهدا(ع) به آغاز خلقت بازمی‌گردد، تصریح کرد: طبق روایات، حضرت آدم(ع) در مصیبت امام حسین(ع) اشک ریخت و همچنین از امام صادق(ع) نقل شده است که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر آنکه بر مصائب آن حضرت گریسته باشد.



وی با تبیین ابعاد جهانی نهضت حسینی گفت: گستردگی عزاداری برای امام حسین(ع) ریشه در عظمت اهداف این قیام دارد زیرا نهضت عاشورا برای نجات انسان‌ها از گمراهی و انحراف شکل گرفت و پیام آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست.



صادقی واعظ افزود: مکتب سیدالشهدا(ع) عامل احیای دل‌ها و الهام‌بخش ملت‌ها برای ایستادگی در برابر ظلم و ستم است و فرهنگ عاشورا همواره زمینه‌ساز روحیه ایثار، فداکاری، استکبارستیزی و آمادگی برای جان‌فشانی در راه حق بوده است.



وی اظهار کرد: اشک بر مصائب اهل‌بیت(ع) به ویژه واقعه عاشورا از مؤثرترین راه‌های پیوند معنوی با این نهضت الهی است و انسان را به سرچشمه‌ای عظیم از معرفت، معنویت و هدایت متصل می‌کند.

