به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمانشاه با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت گفت و اظهار کرد: عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجدید پیمان با آرمانهای نهضت عاشورا و همراهی با راه امام عصر (عج) در پاسداری از مکتب حسینی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه عزای سیدالشهدا (ع) افزود: آنچه از واقعه عاشورا برای امت اسلامی باقی مانده، درس بزرگ دفاع از اسلام، مقابله با انحراف و ایستادگی در برابر ظلم است؛ درسی که نشان میدهد هرگاه اساس دین در معرض تهدید قرار گیرد، باید با تمام توان در برابر انحراف ایستاد، حتی اگر این مسیر با سختترین هزینهها همراه باشد.
وصیتنامه امام حسین (ع) منشور حفظ اسلام است
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به وصیتنامه تاریخی امام حسین (ع) خطاب به محمد بن حنفیه، گفت: این وصیتنامه با تأکید بر توحید، نبوت و معاد آغاز میشود و نشان میدهد همه حرکتهای مسلمانان باید بر پایه اصول اساسی دین استوار باشد.
آیتالله غفوری ادامه داد: امام حسین (ع) در این وصیتنامه به صراحت اعلام میکند که برای قدرتطلبی، فساد یا دنیاخواهی قیام نکرده، بلکه هدفش اصلاح امت پیامبر (ص)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و بازگرداندن جامعه به مسیر صحیح اسلام بوده است.
وی تصریح کرد: بزرگترین منکر آن دوران، قرار گرفتن حکومت اسلامی در اختیار حاکمانی فاسد و ستمگر بود و بزرگترین معروف نیز حاکمیت الهی بر محور امامت محسوب میشد؛ از همین رو امام حسین (ع) برای احیای این معروف و مقابله با آن منکر بزرگ قیام کرد.
آیتالله غفوری خاطرنشان کرد: اگر امروز نیز اساس اسلام و ارزشهای دینی در معرض تهدید قرار گیرد، وظیفه مسلمانان ایستادگی و مقاومت است و فرهنگ عاشورا همین پیام را برای همه نسلها به یادگار گذاشته است.
مجالس عزای حسینی باید با روح حماسه همراه باشد
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه میان عزاداری برای امام حسین (ع) و مقابله با ظلم هیچ جدایی وجود ندارد، گفت: هیئات و مجالس حسینی باید علاوه بر حفظ شور عزاداری، روح حماسه، مقاومت، ظلمستیزی و دفاع از حق را نیز زنده نگه دارند.
وی با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورا و همچنین سالروز شهادت امام سجاد (ع)، بر اهمیت نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در تبیین و ماندگاری پیام عاشورا تأکید کرد و افزود: اگر روشنگری این دو بزرگوار نبود، دشمن تلاش میکرد واقعه کربلا را به فراموشی بسپارد.
آیتالله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: اقتدار نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی کشور موجب ناکامی دشمنان شد و ملت ایران با ایستادگی خود بار دیگر روحیه مقاومت را به نمایش گذاشت.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای عالی امنیت ملی درباره توقف درگیریها، اظهار کرد: مسئولان با نیت خیر، دلسوزی و در چارچوب مصالح کشور تصمیمگیری کردهاند، اما معیار اصلی، حفظ حقوق ملت ایران است و در صورت هرگونه زیادهخواهی دشمن، ملت ایران هرگز از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با عنایت حضرت ولیعصر (عج)، دعای مؤمنان و برکت مجالس عزای سیدالشهدا (ع)، عزت، پیروزی و سربلندی ملت ایران بیش از پیش استمرار یابد.
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