به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دفتر نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که این کشور قصد دارد اورانیوم غنی شده در اختیار اوکراین قرار دهد. لندن دلیل این اقدام را حمایت از نیروگاه هسته ای اوکراین اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، برنامه انگلیس برای دادن اورانیوم غنی شده به اوکراین به مدت ۲ سال ۲۸۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

این در حالی است که طی فوریه گذشته دفتر اطلاع رسانی سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد، انگلیس و فرانسه قصد دارند سلاح هسته ای در اختیار اوکراین قرار دهند.

در نوامبر ۲۰۲۳ نیز نیکولای پاتروشف یکی از مسئولان وقت شورای امنیت روسیه تاکید کرد در نتیجه حملات صورت گرفته علیه انبارهای حاوی اورانیوم اوکراین اروپایی ها شاهد سطح فزاینده ای از تشعشعات هستند. این حملات با هدف ممانعت از دستیابی روسیه به انبارهای مذکور صورت گرفت.