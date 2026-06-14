انهدام ۴۸۳ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی روسیه

به گرازش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۴۸۳ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه‌های دفاع هوایی سرنگون شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: در مناطق آزاد شده کراسنی لیمان، عملیات جستجو و نابودی نیروهای مسلح اوکراین در حال انجام است.

وزارت دفاع روسیه از کشته شدن ۴۰ نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه تأسیسات سوخت، انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده اند.

وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای مسلح روسیه در منطقه زاودسکوی و در کراسنی لیمان خبر داد و اعلام کرد که ۳۷ ساختمان در شهرک کراسنی لیمان در جمهوری دونتسک در ۲۴ ساعت گذشته آزاد شده و نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۵۵ سرباز را در این منطقه از دست دادند.