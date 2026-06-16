به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در نشست راهبردی تخصصی حوزه دندانپزشکی که با حضور فعالان صنعت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برگزار شد، بر لزوم گذار از مدیریت سنتی به سیستم‌های هوشمند و چابک در زنجیره تأمین تجهیزات دندانپزشکی تأکید کرد.

وی با تشریح نقشه راه جدید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: برای ارتقای کارایی نظام سلامت باید سه لایه اصلی زنجیره تأمین شامل ابتدا، اواسط و انتهای زنجیره را به صورت یکپارچه و با رویکرد علمی مدیریت کنیم. تشکیل کمیته بالینی تخصصی دندانپزشکی با حضور نخبگان و متخصصان این حوزه بازوی مشورتی ما برای شناسایی دقیق نیازهای فناورانه و استانداردسازی فرآیندها خواهد بود.

علیزاده، اجرای الزامات فنی همچون نسخه‌نویسی الکترونیک و کدینگ یکپارچه را زیرساخت حیاتی شفافیت دانست و افزود: قیمت‌گذاری نباید سلیقه‌ای باشد بلکه باید مبتنی بر داده‌های واقعی بازار و هزینه‌های تمام‌ شده انجام شود. این رویکرد حاکمیتی ضمن ایجاد شفافیت کامل مکانیزم مؤثری برای حذف رانت و جلوگیری از قاچاق تجهیزات است. ما از مواجهه با چالش‌های این مسیر و حاشیه‌های احتمالی آن هراسی نداریم چرا که اصلاح ساختاری اولویت ماست.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی با اشاره به ضرورت پایش مستمر بازار خاطرنشان کرد: همان‌طور که کمبودها در سایر فیلدهای سلامت به صورت سیستماتیک رصد می‌شود در حوزه دندانپزشکی نیز باید مدل مشابهی اجرا شود. شناسایی گلوگاه‌های تأمین و رفع کمبودها نیازمند همفکری جمعی و مشارکت تمام ذی نفعان است. کمیته بالینی جدیدالتشکیل بستر علمی این هم‌افزایی خواهد بود.

علیزاده با ابراز اطمینان از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: با توجه به پتانسیل علمی و اجرایی اعضای حاضر در کمیته و فعالان بخش خصوصی تدوین پلن جامع و اقتضائات اجرایی این طرح امکان‌پذیر است. هدف‌گذاری ما عملیاتی کردن کامل این ساختار جدید در بازه زمانی ۶ ماهه است.

وی در پایان خواستار ورود جدی و حمایتی وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ویژه در بخش توزیع به عنوان حلقه آخر زنجیره شد و تأکید کرد: در حالی که کدینگ و قیمت‌گذاری مباحثی حاکمیتی هستند بهبود فرآیند توزیع نیازمند عزم ملی و همکاری بین‌بخشی است تا دسترسی عادلانه و به‌ موقع بیماران به خدمات دندانپزشکی تضمین گردد. همچنین سامانه توزیع ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار انجام خواهد شد.