پرچم عزای حسینی برفراز پایتخت به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، آیین سلام بر محرم با حضور رئیس شورای شهر تهران، مدیرعامل منطقه فرهنگی وگردشگری عباس‌آباد، حجت‌الاسلام شیخ مصطفی کرمی و محمد غلوم مداح بحرینی در حسینیه ایران برگزار شد.

سید محمد حسین حجازی، مدیر عامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در این مراسم بیان کرد: امسال، ایران حسینیه است. آقای شهیدمان، ما را در همین مکتب تربیت فرموده بود و چه نیک سرنوشتی داشت که شهادتی اینگونه همراه خانواده و تشییع و تدفینی پس از قریب ۴ ماه انتظار.

وی افزود: امسال محرم اشک وجدان‌های بیدار و فطرت‌های پاک است. شهادت سلاله پاک سید الشهدا (ع ) که تمام عمرش را به جهاد فی سبیل‌الله، گذراند و با مهر سرخ رنگ شهادت، داستان عمرش را خاتمه داد، اما نه، خاتمه نه، زندگی تازه و بهشتی‌اش را در کنار سید الشهدا (ع) آغاز کرد و به فرموده خودش «شهدا بعد از شهادت، تازه زبانشان باز می‌شود اگر گوش شنواداشته باشیم». پس ما باید گوشهایمان را آماده شنیدن کنیم وگرنه شهدا، زبانشان باز و گویاست.حجازی گفت: به سنت هر ساله بزرگترین پرچم حسینی را در آسمان تهران می‌افرازیم تا جهان بداند که ایران، ایران امام حسین است و ما ملت امام حسینیم.

حجت‌الاسلام شیخ مصطفی کرمی نیز به عنوان سخنران دیگر این آیین در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از عجایب در تشکیلات حسینی این است که همه چیز اباعبدالله (ع) برعکس همه جای دنیاست. در هر کجای دنیا که هر افسرده‌ای دنبال معالجه است می‌خواهد از اندوه خود بکاهد و برای این کار هم‌هزینه می‌کنند اما جایی را نمی‌بینید که مردم پول بدهند برای آنکه اشک بریزند. شما در محرم دنبال جایی می‌گردید که غم‌تان بیشتر شود و هر کسی در هر مجلسی بتواند این عشق را شعله‌ورتر کند موفق‌تر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: هر سال محرم نسبت به سال قبل پرشور تر برگزار می‌شود و جلسات با شکوه‌تر می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرماید «روزی خواهد آمد که همه برای امام حسین عزاداری کنند». شما اخبار روز عاشورا را ببینید که در نیویورک و گوانجو و لندن چه خبر است و شیعیان برای امام شهید خود چه می‌کنند.

حجت‌الاسلام کرمی ضمن قدردانی از مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای برگزاری هر ساله آیین محرم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، اظهار امیدواری کرد: روزی برسد که کل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد مملو از عزاداران حسینی باشد.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم بیان کرد: این ماه محرم است که اسلام را زنده نگه داشته است و به فرموده حضرت امام که دقیق هم است ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم. اگر اسلام واقعی در دنیا باقی مانده از محرم و اعتقاد تشییع است. خلفای بنی امیه و بنی عباس آمدند با اینکه اسمشان خلیفه اسلام بود اما جز ضرر برای اسلام، کاری نکردند. نماز و عبادات و دین برای آنان دستاویزی برای حکومت کردن و تسلط بر مردم بود. اما آنچه از اسلام باقی ماند با نام و یاد حسین (ع) بود. حتی انقلاب اسلامی نیز با محرم شروع شد.

وی افزود: در سال ۴۲ همه دسته‌جات حسینی نزدیک میدان قیام امروزی جمع شدند و به سمت خیابان ری و میدان بهارستان حرکت کردند. این حرکت دسته جمعی با حمایت امام خمینی شروع شد که به حضور مردم در خیابان انقلاب و سردر دانشگاه منجر شد و چند روز بعد، حوادث ۱۵ خرداد اتفاق افتاد که آغاز انقلاب اسلامی بود. در سال ۵۷ نیز که انقلاب پیروز شد در روز تاسوعا و عاشورا، جمعیت میلیونی به خیابان‌ها آمدند و علیه شاه فریاد زدند تا انقلاب به پیروزی رسید.

چمران اضافه کرد: ما پیروزی دفاع مقدس را نیز از محرم و صفر داریم چرا که رزمندگان با پیشانی بند مزین به نام امام حسین (ع) وارد جبهه‌ها شدند و به پیروزی رسیدند. در جنگ دفاع مقدس نیز معیار فاصله با کربلا بود. امروز هم اگر پیروزی داریم باز هم به تاثی از نام و یاد امام حسین (ع) است. من دست‌نوشته‌ای از شهید چمران دارم که در مراسم سالگرد او برای مردم قرائت می‌کنم . شهید چمران در بدو ورود به لبنان اولین خطابش به شیعیان این جمله بود« ای شیعیان حسین» و می‌بینیم که امروز همان شیعیان با چه صلابتی مقابل اسرائیل ایستادند و ان‌شاالله بزودی گورشان را از لبنان گم می‌کنند و می‌روند.

آیین «سلام بر محرم» به عنوان آیین همبستگی بزرگ‌ترین کمپین عزای حسینی پایتخت و همزمان با اهتزاز بزرگ‌ترین پرچم عزای حسینی کشور، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه با حضور شهروندان، هیات‌های مذهبی و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.

اجرای ‌این مراسم را حسن سلطانی به عهده داشت و بزرگترین پرچم عزای حسین با مرثیه ‌سرایی محمد غلوم مداح برجسته بحرینی و شعرخوانی احمد حسین‌پور علوی به اهتزاز درآمد.آیین «سلام بر محرم» هر ساله با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت همبستگی اجتماعی و گرامیداشت شعائر حسینی برگزار می‌شود. بزرگ‌ترین پرچم عزای حسینی کشور نیز همزمان با آغاز ماه محرم بر فراز برج پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درمی‌آید تا نمادی از سیاهپوش شدن پایتخت در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشد. امسال حسینیه امام حسین (ع) در ورودی میدان مشاهیر برگزار شد که مشابه حسینیه بیت رهبری طراحی شده است.

توزیع کتابچه «مشت ایران؛ ایران در دل و دیده رهبر شهیدش» نوشته فائضه غفار حدادی و میثم امیری، برپایی موکب کودکان حضرت رباب (ع) و سقاخانه‌ای با یادمان کودکان شهدای میناب از دیگر اتفاقات برنامه‌ ریزی شده در حاشیه این آیین بود.

آیین عزای سرور و سالار شهیدان هر شب در «حسینیه ایران» برپاست و میزبان شهروندان تهران است.