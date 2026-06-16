به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل این شهرستان خبر داد و با اشاره به تجهیز امکانات امدادی و افزایش ۴ دستگاه قایق به ناوگان دریایی، بر ضرورت همکاری گردشگران با ناجیان و توجه به تابلوهای هشداردهنده تأکید کرد.

یوسف‌پور با اشاره به آغاز رسمی طرح دریا، از استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل چالوس خبر داد و اظهار داشت: امسال ۴ دستگاه قایق به ناوگان تجهیزات دریایی اضافه شده است و هم‌اکنون ۱۵ قایق به‌صورت لحظه‌ای آماده ارائه خدمات امدادی هستند.

به گفته وی، ناجیان می‌توانند به‌صورت آنلاین و مستمر گزارشات پیشنهادی را برای پایش وضعیت ساحل ارائه دهند.

فرماندار چالوس با تأکید بر اینکه جان انسان‌ها امانتی در دست ناجیان است، افزود: تمام تمهیدات لازم در طول ساحل اندیشیده شده و از گردشگران تقاضا داریم به تابلوهای هشداردهنده نصب‌شده و تذکرات ناجیان توجه کنند.

وی هشدار داد: در صورت عدم همکاری گردشگران، ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم و ما دوست نداریم هیچ حادثه‌ای برای مهمانان خارج از استان رخ دهد.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی نقاط شنای ایمن خبر داد و گفت: شنای رسمی در پارسیان به‌صورت مجزا برای بانوان و آقایان به شکل بسیار خوبی راه‌اندازی شده است و گردشگران می‌توانند در این نقاط مشخص از دریا استفاده کنند.

فرماندار چالوس در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی شهروندان و گردشگران، تلاش ما بر این است که امسال نیز مانند سنوات گذشته، سواحل چالوس بدون حادثه غرق‌شدگی سپری شود.