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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل چالوس

استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل چالوس

چالوس - فرماندار چالوس از استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل این شهرستان خبر داد و گفت: همکاری گردشگران برای پیشگیری از حوادث ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل این شهرستان خبر داد و با اشاره به تجهیز امکانات امدادی و افزایش ۴ دستگاه قایق به ناوگان دریایی، بر ضرورت همکاری گردشگران با ناجیان و توجه به تابلوهای هشداردهنده تأکید کرد.

یوسف‌پور با اشاره به آغاز رسمی طرح دریا، از استقرار ۱۴۰ ناجی غریق در ۷۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل چالوس خبر داد و اظهار داشت: امسال ۴ دستگاه قایق به ناوگان تجهیزات دریایی اضافه شده است و هم‌اکنون ۱۵ قایق به‌صورت لحظه‌ای آماده ارائه خدمات امدادی هستند.

به گفته وی، ناجیان می‌توانند به‌صورت آنلاین و مستمر گزارشات پیشنهادی را برای پایش وضعیت ساحل ارائه دهند.

فرماندار چالوس با تأکید بر اینکه جان انسان‌ها امانتی در دست ناجیان است، افزود: تمام تمهیدات لازم در طول ساحل اندیشیده شده و از گردشگران تقاضا داریم به تابلوهای هشداردهنده نصب‌شده و تذکرات ناجیان توجه کنند.

وی هشدار داد: در صورت عدم همکاری گردشگران، ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم و ما دوست نداریم هیچ حادثه‌ای برای مهمانان خارج از استان رخ دهد.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی نقاط شنای ایمن خبر داد و گفت: شنای رسمی در پارسیان به‌صورت مجزا برای بانوان و آقایان به شکل بسیار خوبی راه‌اندازی شده است و گردشگران می‌توانند در این نقاط مشخص از دریا استفاده کنند.

فرماندار چالوس در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی شهروندان و گردشگران، تلاش ما بر این است که امسال نیز مانند سنوات گذشته، سواحل چالوس بدون حادثه غرق‌شدگی سپری شود.

کد مطلب 6862065

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