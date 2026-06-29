به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی ساحل رادیو دریا که با حضور مسئولان شهرستان، مدیران دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران واحدهای ساحلی برگزار شد، اظهار کرد: هدف از ساماندهی این مجموعه، فراهم کردن محیطی مناسب و ایمن برای شهروندان و گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات در یکی از مهمترین مقاصد گردشگری چالوس است.
وی با اشاره به وجود ۱۴ کیلومتر نوار ساحلی در شهرستان افزود: توسعه گردشگری مستلزم رعایت قوانین، ایجاد نظم و ارتقای زیرساختهاست و در این مسیر همکاری همه دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی ضروری است.
فرماندار چالوس با بیان اینکه برخی واحدهای مستقر در ساحل رادیو دریا فاقد مجوزهای صنفی لازم هستند، تصریح کرد: وجود ساختوسازهای غیرمجاز، واگذاری بهرهبرداری به افراد غیر از طرف قرارداد و سد معبر در پیادهروها از جمله مشکلات موجود است که باید در چارچوب قانون برطرف شود.
یوسفپور اخذ مجوز از اتحادیه رستورانداران، ایجاد و نگهداری سرویسهای بهداشتی استاندارد، تأمین پارکینگ، برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از توسعه غیرمجاز، آزادسازی پیادهروها، رعایت ساعات فعالیت واحدهای صنفی و توجه به ضوابط فرهنگی و اجتماعی را از مهمترین الزامات ساماندهی این محدوده برشمرد.
وی همچنین خواستار انتخاب نمایندهای از سوی بهرهبرداران برای پیگیری مسائل مشترک شد و تأکید کرد: اصلاح وضعیت ساحل رادیو دریا با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان این حوزه به صورت جدی دنبال خواهد شد تا خدمات شایستهتری به شهروندان و گردشگران ارائه شود.
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