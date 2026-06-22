به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان چالوس که با حضور اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری برگزار شد، بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت سواحل تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم ارتقای نظم و خدمات‌رسانی در نوار ساحلی شهرستان، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، زمینه ساماندهی مطلوب سواحل و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و گردشگران را فراهم کنند.

فرماندار چالوس همچنین بر نظارت مستمر بر ۱۴ ایستگاه ساحلی که در مسیر دریافت مجوز فعالیت قرار دارند، تأکید کرد و خواستار تسریع در انجام اقدامات لازم برای ساماندهی و فعالیت قانونمند این ایستگاه‌ها شد.

یوسف‌پور برگزاری نشست توجیهی برای متقاضیان بهره‌برداری از ایستگاه‌های ساحلی را ضروری دانست و افزود: ضوابط، الزامات و مسئولیت‌های مربوط به فعالیت این ایستگاه‌ها باید پیش از آغاز کار به‌طور کامل برای بهره‌برداران تشریح شود.

در این نشست، حاضران درباره نحوه ساماندهی سواحل شهرستان، هماهنگی‌های بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های مورد نیاز برای مدیریت بهتر سواحل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان نیز بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پیگیری مصوبات جلسه در راستای بهبود وضعیت سواحل شهرستان چالوس تأکید شد.