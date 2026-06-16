به گزارش خبرنگار مهر،‌اسدالله تیموری بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی افزود: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ طرح تولیدی، دامپروری، صنایع تبدیلی و زیربنایی در مازندران با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح‌ها با اعتبار ۵ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال، برای ۳۲۹ نفر اشتغال ایجاد کرده و بیش از ۴ هزار و ۵۵۶ خانوار روستایی و عشایری را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی با اشاره به جزئیات طرح‌ها گفت: با بهره‌برداری از این ۴۶ پروژه، اشتغال مستقیم برای ۵۳ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۲۷۶ نفر فراهم شده است، همچنین ۴ هزار و ۵۵۶ خانوار روستایی و عشایری از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی درباره تنظیم بازار مرغ افزود: در ماه گذشته بیش از ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده و این رقم در خردادماه افزایش می‌یابد تا بازار به تعادل برسد. ستاد پشتیبانی جهاد کشاورزی استان نیز با خرید و ذخیره‌سازی مازاد تولید، از بروز مشکلات برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند.

تیموری با یادآوری جایگاه مازندران در تولیدات دامی کشور تصریح کرد: این استان یکی از قطب‌های اصلی تولید دام و طیور است و روزانه بیش از هزار تن مرغ در آن تولید می‌شود.

وی گفت ۳۰ درصد جوجه یک‌روزه کشور در مازندران تولید می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط، امکان صادرات این محصول وجود دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران همچنین از انجام ۱۵ هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این بازدیدها با هدف تنظیم بازار و نظارت بر عرضه محصولات کشاورزی و دامی انجام شده است.