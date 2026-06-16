به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با رئیس امارات اعلام کرد که متن تفاهمنامه میان این کشور به جمهوری اسلامی در جریان یک جلسه رسمی منتشر خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه بدون اشاره به تعهدات واشنگتن در تفاهم نامه با ایران گفت: تنگه هرمز تا روز جمعه کاملا باز خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که حتی پس از دوره ۶۰ روزه، تنگه هرمز بدون عوارض به روی کشتی‌ها باز خواهد بود.

او همچنین گفت که انتظار دارد به مرحله دوم تفاهم با ایران به سرعت اتفاق بیفتد. وی در عین حال اشاره کرد که می‌خواهد یک کنفرانس مطبوعاتی درباره تفاهم با ایران برگزار کند.

ترامپ همچنین مدعی شد: این توافق درباره یک چیز است و آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای همیشه است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و نهادهای ذی‌ربط تاکنون کوچک‌ترین سندی دال بر انحراف آن منتشر نکرده اند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که متن تفاهم نامه با ایران را برای بررسی به کنگره ارسال می‌کند.