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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۹

افشای سفر مسئولان بلندپایه امارات به اراضی اشغالی در اوایل جنگ ایران

افشای سفر مسئولان بلندپایه امارات به اراضی اشغالی در اوایل جنگ ایران

یک شبکه صهیونیستی سفر مسئولان امنیتی بلندپایه امارات به اراضی اشغالی در ابتدای تجاوز به ایران را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی کان فاش کرد که مسئولان امنیتی بلندپایه امارات در ابتدای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در مارس گذشته به اراضی اشغالی سفر کرده و با مسئولان نظامی بلندپایه این رژیم دیدار کردند.

در جریان این نشست ها در خصوص هماهنگی های امنیتی میان دو طرف رایزنی شد.

هواپیمایی که در این سفر استفاده شده از نوع بویینگ ۷۳۷ مخصوص اعضای خاندان حاکم بر امارات بوده است.

طی ماه گذشته نیز دفتر نتانیاهو اعلام کرد که وی یک سفر محرمانه به امارات در بحبوحه جنگ علیه ایران داشته و با رئیس این کشور دیدار کرده بود.

همچنین پیشتر فاش شده بود که دو طرف در جریان تجاوز نظامی به ایران با یکدیگر همکاری داشته اند.

کد مطلب 6862718

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