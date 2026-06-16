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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نور مسدود شد

۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نور مسدود شد

نور-رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای مقابله با تخلفات حوزه منابع آبی نور، ۱۱ پرونده قضایی تشکیل و سه حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از تشکیل ۱۱ پرونده قضایی در شهرستان نور خبر داد که یک پرونده مربوط به تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و ۱۰ پرونده نیز مرتبط با برداشت غیرمجاز شن و ماسه است.

وی افزود: حدود یک‌هزار متر مکعب مصالح رودخانه‌ای که به صورت غیرمجاز از رودخانه «ناپلارود» در بخش چمستان برداشت شده بود، کشف و ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات متخلفان نیز با حکم قضایی توقیف شد.

پوریانی تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان و شهرستان، در سال جاری سه حلقه چاه غیرمجاز در بخش چمستان مسدود شده است.

کد مطلب 6862442

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