۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نور مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از تشکیل ۱۱ پرونده قضایی در شهرستان نور خبر داد که یک پرونده مربوط به تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و ۱۰ پرونده نیز مرتبط با برداشت غیرمجاز شن و ماسه است.
وی افزود: حدود یکهزار متر مکعب مصالح رودخانهای که به صورت غیرمجاز از رودخانه «ناپلارود» در بخش چمستان برداشت شده بود، کشف و ۱۰ دستگاه ماشینآلات متخلفان نیز با حکم قضایی توقیف شد.
پوریانی تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان و شهرستان، در سال جاری سه حلقه چاه غیرمجاز در بخش چمستان مسدود شده است.
نظر شما