برگزاری اجلاسیه نهایی شهدای کارمند استان کردستان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در مراسم یادواره شهدای کارمند شهرستان قروه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: برگزاری یادوارههای شهدا تنها برای بزرگداشت نام و خاطره شهیدان نیست، بلکه باید از این مجالها برای شناخت مسیر و الگوبرداری از سیره شهدا استفاده کنیم.
وی با قدردانی از مسئولان شهرستان قروه، خانوادههای معظم شهدا و برگزارکنندگان این مراسم افزود: کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، مجموعهای از برنامههای فرهنگی در شهرستانهای مختلف استان را دنبال میکند که یادواره و اجلاسیه شهدای کارمند یکی از برنامههای آن است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هدف اصلی این کنگره را انتقال فرهنگ ایثار، شهادت، رشادت و دفاع از کشور به نسلهای آینده دانست و گفت: نسل جوان امروز دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده است و وظیفه ماست که با برگزاری برنامههای فرهنگی، روایت فداکاری شهدا را به نسل جدید منتقل کنیم.
ورمقانی با بیان اینکه شهدا از ارزشمندترین سرمایه خود که جانشان بود برای دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب گذشتند، تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که در سنگر مسئولیت خود، ادامهدهنده راه آنان باشیم و نشان دهیم پیام شهدا در رفتار و عملکرد ما اثر گذاشته است.
وی تکریم ارباب رجوع، گشادهرویی، مسئولیتپذیری و رعایت حقوق مردم را از مهمترین مصادیق ادامه راه شهدای کارمند عنوان کرد و افزود: کارمند نباید مردم را برای انجام امور اداری سرگردان کند و اگر کاری براساس قانون و مقررات امکانپذیر نیست، باید صادقانه و شفاف آن را به مراجعهکننده اعلام کند.
معاون استاندار کردستان ادامه داد: یادواره شهدا نباید صرفاً به برگزاری مراسم، ثبت تصاویر و مستندسازی محدود شود؛ بلکه باید از دل این برنامهها درس بگیریم و ویژگیهای یک کارمند در تراز جمهوری اسلامی را به معنای واقعی در محیط اداری پیاده کنیم.
وی با اشاره به برخی شهدای کارمند شهرستان قروه گفت: شهیدانی مانند شهید ارجمند حیدری، شهید شفا، شهید عبدالملکی و شهید اسفندیاری هرکدام در سنگرهای مختلف خدمت و دفاع از کشور الگوهایی از مسئولیتپذیری و ایثار بودند و باید سیره آنان برای نسل امروز بازخوانی شود.
ورمقانی با اشاره به تحولات و حوادث سالهای اخیر، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم و نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی، جناحی، قومی یا سلیقهای به عاملی برای ایجاد دو دستگی در جامعه تبدیل شود.
وی افزود: اختلاف نظر در جامعه طبیعی است، اما زمانی که کشور با تهدید و دشمن مشترک مواجه است، همه باید اختلافات را کنار گذاشته و در کنار یکدیگر از منافع ملی، استقلال و امنیت کشور دفاع کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: یکی از مهمترین آسیبها و خیانتها به آرمان شهدا، حرکت برخلاف وحدت است. هیچ تریبونی نباید به محلی برای تفرقهافکنی و ایجاد دو قطبی در جامعه تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز سه ضلع مهم کشور شامل نیروهای نظامی و انتظامی، مردم و مدیران و مسئولان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: همافزایی این سه بخش میتواند کشور را در برابر تهدیدها مقاومتر کند و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد.
ورمقانی با اشاره به عملکرد مردم کردستان در حوادث اخیر، اظهار کرد: مردم استان در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در کنار امنیت، وحدت و تمامیت ارضی کشور ایستادهاند و کردستان بار دیگر وفاداری خود به ایران را به اثبات رسانده است.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند میتوانند از ظرفیتهای قومی و مرزی کردستان برای ایجاد ناامنی استفاده کنند، اما مردم استان نشان دادند که ایرانیت و وطندوستی بخش جداییناپذیر هویت آنان است.
معاون استاندار کردستان با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مرزبانی استان گفت: نیروهای مسلح با هوشیاری و آمادگی از مرزهای استان حراست میکنند و اجازه نخواهند داد دشمنان امنیت و آرامش مردم را خدشهدار کنند.
ورمقانی با بیان اینکه خدمت اداری نیز میتواند یک سنگر مهم برای جهاد باشد، گفت: دوران خدمت مانند برق و باد میگذرد و آنچه برای یک کارمند باقی میماند، عملکرد او در قبال مردم و رضایت وجدان است.
وی افزود: کارمند باید به گونهای عمل کند که پس از پایان دوران خدمت، با نگاه به گذشته خود احساس سربلندی و آرامش داشته باشد و بداند در برابر مردم و بیتالمال مسئول بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: کار جهادی نیازمند سلامت، درستکاری، تلاش و احساس مسئولیت است و اگر کسی از این فرهنگ فاصله بگیرد، در تحقق اهداف خود موفق نخواهد بود.
وی همچنین از برگزاری اجلاسیه نهایی شهدای کارمند استان کردستان در سنندج خبر داد و گفت: این اجلاسیه چهارم شهریور و همزمان با روز کارمند برگزار خواهد شد و تلاش میشود پیام و درسهای یادوارههای شهرستانی به صورت گستردهتر به جامعه کارمندی استان منتقل شود.
ورمقانی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی تأکید کرد و گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه بود و امروز نیز باید همین اصل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم و در کنار مردم، نیروهای مسلح و سایر مسئولان، برای حل مشکلات جامعه و خدمترسانی بهتر به مردم تلاش کنیم.
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