به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فلاحپور عصر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و افزایش دید رانندگان در ساعات شب، عملیات روشنایی طولی در محدوده پلیسراه «بابازید» تا ورودی پلدختر به طول چهار کیلومتر اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این طرح باهدف تأمین روشنایی مناسب در یکی از محورهای پرتردد استان و بهمنظور افزایش ضریب ایمنی کاربران جادهای، بهویژه در ساعات شب و شرایط کاهش دید، انجام شده است.
رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: تأمین و توسعه روشنایی در نقاط مستعد حادثه و محدودههای پرتردد، از اولویتهای این اداره است و اقدامات لازم برای شناسایی نقاط موردنیاز و اجرای طرحهای ایمنسازی در سایر محورهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
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