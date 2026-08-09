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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

اجرای عملیات روشنایی در مسیر پلیس‌راه «بابازید» تا ورودی پلدختر

اجرای عملیات روشنایی در مسیر پلیس‌راه «بابازید» تا ورودی پلدختر

خرم‌آباد - رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اجرای عملیات روشنایی در چهار کیلومتر از مسیر پلیس‌راه «بابازید» تا ورودی پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فلاح‌پور عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و افزایش دید رانندگان در ساعات شب، عملیات روشنایی طولی در محدوده پلیس‌راه «بابازید» تا ورودی پلدختر به طول چهار کیلومتر اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح باهدف تأمین روشنایی مناسب در یکی از محورهای پرتردد استان و به‌منظور افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط کاهش دید، انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: تأمین و توسعه روشنایی در نقاط مستعد حادثه و محدوده‌های پرتردد، از اولویت‌های این اداره است و اقدامات لازم برای شناسایی نقاط موردنیاز و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در سایر محورهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6912012

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