۲ هزار سند تاریخی مرتبط با محرم در کتابخانه حرم رضوی موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیله جهانی عصر سه شنبه در آیین رونمایی از اسناد تاریخی مرتبط با عزاداری محرم در حرم رضوی اظهار کرد: نخستین بار در تاریخ مطبوعات کشور در شماره ۳۸ سال اول روزنامه وقایعاتفاقیه، مطلبی دینی درباره محرم چاپ شده است.
مسئول امور اطلاعرسانی مدیریت مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین در یکی از شمارههای روزنامه ادب اولین روزنامه چاپ شده در مشهد که در سال ۱۳۲۵ قمری منتشرشده، مطلبی در خصوص تعزیهداری ماه محرم در مشهد، به چشم میخورد.
در ادامه جواد نوائیان، یک تاریخپژوه نیز با اشاره به تاریخچه مراسم عزاداری در حرم رضوی اظهار کرد: در دوره صفویه و با رسمیت یافتن مذهب شیعه، مراسم عزاداری عمومیت یافت و برای آن ساختارهای جدیدی، تعریف شد.
این تاریخ پژوه بیان کرد: قدیمیترین سند موجود در آستان قدس رضوی که در آن به موضوع مراسم عاشورا، بهصورت غیرمستقیم، اشاره شده، سند مربوط به تعطیلی «حمام آغچه» در روز عاشورای سال ۱۰۱۱ قمری در عهد شاه عباس یکم صفوی است.
وی گفت: در دوره صفویه بهتدریج مراسم عزاداری در حرم رضوی انتظام خاص خودش را پیدا کرد و برخی الگوهای عزاداری فعال در دیگر نقاط کشور، به آن وارد شد. از جمله این الگوها میتوان به مراسم نخلبندی اشاره کرد که قدمت قدیمیترین سند مربوط به آن به سال ۱۰۶۷ قمری، برمیگردد.
نوائیان با بیان اینکه از دوره صفویه، مراسم روضهخوانی در حرم رضوی توسعه یافت افزود: این مراسم در واقع همان مصیبتخوانی و نوحهسرایی در ماتم اهل بیت(ع) بود، اما به سبب شهرت کتاب «روضةالشهدا» در این زمینه، به روضهخوانی شهرت یافت.
نظر شما