اقامه عزا، به اذن امام رضا(ع)🏴
□ به رسم هر سال، آیین «اذن عزا» همزمان با آغاز ماه محرم با حضور خادمان حضرت در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
□ محفلی معنوی که با آدابی از جمله نصب کتیبههای عزا در سراسر این حریم نورانی تعویض پرچم گنبد و پوش بالای ضریح مطهر و تقدیم شال عزا به پیرغلامان و بانیان هیئات مذهبی همراه بود.
□ همچنین در آیین اذن عزا یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی در اولین سال فقدان ایشان در ماه محرم گرامی داشته شد.
👆🏻 بیننده نمایی از این محفل معنوی باشید
📍 صحن انقلاب اسلامی
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@imreza8
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