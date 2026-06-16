مشهد- حرم مطهر امام رضا(ع) با نصب کتیبه‌های عزا در سراسر این حریم نورانی، تعویض پرچم گنبد و پوش بالای ضریح مطهر و تقدیم شال عزا به پیرغلامان و بانیان هیئات مذهبی غرق در اندوه و ماتم است.