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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

روضه‌ای که امام رضا(ع) خود آغاز کرد

روضه‌ای که امام رضا(ع) خود آغاز کرد

مشهد- حرم مطهر امام رضا(ع) با نصب کتیبه‌های عزا در سراسر این حریم نورانی، تعویض پرچم گنبد و پوش بالای ضریح مطهر و تقدیم شال عزا به پیرغلامان و بانیان هیئات مذهبی غرق در اندوه و ماتم است.

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اقامه عزا، به اذن امام رضا(ع)🏴

□ به رسم هر سال، آیین «اذن عزا» هم‌زمان با آغاز ماه محرم با حضور خادمان حضرت در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

□ محفلی معنوی که با آدابی از جمله نصب کتیبه‌های عزا در سراسر این حریم نورانی تعویض پرچم گنبد و پوش بالای ضریح مطهر و تقدیم شال عزا به پیرغلامان و بانیان هیئات مذهبی همراه بود.

□ همچنین در آیین اذن عزا یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی در اولین سال فقدان ایشان در ماه محرم گرامی داشته شد.

👆🏻 بیننده نمایی از این محفل معنوی باشید

📍 صحن انقلاب اسلامی

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@imreza8

کد مطلب 6862185

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