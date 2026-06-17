خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: تأمین پایدار برق در شرایط عادی یکی از مهم‌ترین وظایف صنعت برق محسوب می‌شود، اما زمانی که یک منطقه راهبردی در معرض حملات مستقیم دشمن قرار می‌گیرد، حفظ این پایداری به مأموریتی پیچیده و چندوجهی تبدیل می‌شود.

جزیره خارگ به عنوان مهم‌ترین پایانه صادرات نفت کشور، در جریان جنگ تحمیلی سوم یکی از اصلی‌ترین اهداف حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی بود؛ حملاتی که علاوه بر زیرساخت‌های نفتی، برخی تأسیسات و تجهیزات پیرامونی صنعت برق را نیز تحت تأثیر قرار داد.

با این حال، آنچه در روزهای بحران در خارگ رخ داد، فراتر از یک عملیات معمول خدمات‌رسانی بود. کارکنان صنعت برق در کنار نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی، در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که محدودیت در تردد، دشواری انتقال تجهیزات، اختلال در زنجیره تأمین کالا و تهدیدات مداوم امنیتی، روند کار را با پیچیدگی‌های فراوانی همراه کرده بود.

تجربه خارگ نشان داد که تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، تنها وابسته به تجهیزات و فناوری نیست، بلکه برنامه‌ریزی قبلی، وجود سناریوهای مدیریت بحران، آمادگی نیروهای انسانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیز در عبور موفق از شرایط بحرانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در شرایطی که استمرار فعالیت صنایع نفتی و تأمین نیازهای عمومی مردم جزیره وابستگی مستقیمی به شبکه برق دارد، پایداری این شبکه توانست نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماعی و استمرار فعالیت‌های راهبردی خارگ ایفا کند.

به گفته مسئولان صنعت برق، با وجود آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات، محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تهدیدات مستمر دشمن، تأمین انرژی برای مردم و صنایع حیاتی جزیره بدون وقفه ادامه یافت و رکورد یک سال پایداری برق کشور همچنان در اختیار خارگ باقی ماند.

رکورد پایداری برق کشور همچنان در اختیار خارگ

مدیر برق جزیره خارگ، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارکنان صنعت برق خارگ در جریان جنگ تحمیلی سوم با وجود شرایط دشوار، تهدیدات مستمر و محدودیت‌های متعدد، اجازه ندادند کوچک‌ترین اختلالی در تأمین برق جزیره ایجاد شود و مردم و صنایع مستقر در خارگ هیچ‌گونه ناترازی یا کمبود برقی را احساس کنند.

در حالی که دشمن صهیونیستی و آمریکایی بخش‌هایی از تأسیسات و زیرساخت‌های پیرامونی مجموعه تولید برق را مورد هدف قرار داد، تلاش شبانه‌روزی متخصصان و نیروهای عملیاتی برق خارگ موجب شد شبکه برق جزیره در شرایط پایدار باقی بماند و خدمات‌رسانی به مردم و صنایع راهبردی کشور بدون وقفه ادامه یابد محمد دهقان کللی افزود: در حالی که دشمن صهیونیستی و آمریکایی بخش‌هایی از تأسیسات و زیرساخت‌های پیرامونی مجموعه تولید برق را مورد هدف قرار داد، تلاش شبانه‌روزی متخصصان و نیروهای عملیاتی برق خارگ موجب شد شبکه برق جزیره در شرایط پایدار باقی بماند و خدمات‌رسانی به مردم و صنایع راهبردی کشور بدون وقفه ادامه یابد.

مدیر برق خارگ با بیان اینکه رکورد یک سال پایداری برق کشور همچنان در اختیار این جزیره است، تصریح کرد: حفظ این دستاورد در شرایط عادی نیازمند تلاش مستمر است و استمرار آن در دوران جنگ، حاصل فداکاری و مسئولیت‌پذیری کارکنان صنعت برق بوده است.

فعالیت صنعت برق حتی در شرایط جنگی متوقف نشد

دهقان کللی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و معاونان این مجموعه، اظهار کرد: پشتیبانی‌های مدیریتی، تأمین به‌موقع منابع و هماهنگی‌های انجام شده نقش مهمی در عبور موفق از شرایط حساس اخیر داشت.

وی همچنین از تلاش‌های برنگی، مجری طرح برق‌رسانی به جزایر جنوب کشور، قدردانی کرد و گفت: پیگیری در مسیر تأمین اعتبار، پشتیبانی فنی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق خارگ، نقش مهمی در تداوم خدمات‌رسانی ایفا کرد.

مدیر برق خارگ ادامه داد: با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی، محدودیت‌های تردد، دشواری‌های تأمین کالا، حمل تجهیزات و اجرای پروژه‌ها، هیچ‌یک از فعالیت‌های جاری صنعت برق متوقف نشد و کارکنان این مجموعه با روحیه جهادی، خدمات‌رسانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به صورت مستمر دنبال کردند.

وی با اشاره به مقاومت تاریخی جزیره خارگ بیان کرد: خارگ در جریان تجاوزات اخیر دشمن با ۵۴۸ اصابت موشک مواجه شد، اما همانند سال‌های دفاع مقدس، مردم و کارکنان صنعت برق با روحیه ایثار، مقاومت و خودباوری از این آزمون دشوار نیز سربلند بیرون آمدند.

دهقان کللی افزود: همزمان با حفظ پایداری شبکه، عملیات اورهال توربین‌ها و دیزل‌های نیروگاهی نیز با موفقیت به پایان رسیده و در حال حاضر ظرفیت تولید برق جزیره در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی از برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه نیز خبر داد و گفت: فرآیند جذب سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی نیروگاه جدید در حال انجام است و با بهره‌برداری از این نیروگاه، ظرفیت تولید و ضریب اطمینان شبکه برق جزیره بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی خارگ

کارشناس مدیریت بحران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در خارگ رخ داد، نمونه‌ای از عملکرد موفق زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحرانی است، اما نباید از ضرورت بازنگری مستمر در برنامه‌های آمادگی غافل شد.

حمید رضا پور افزود: افزایش ذخایر راهبردی تجهیزات، توسعه سامانه‌های پشتیبان و برگزاری مانورهای تخصصی می‌تواند میزان تاب‌آوری صنعت برق را در برابر تهدیدات احتمالی افزایش دهد.

رضاپور تصریح کرد: تجربه جنگ تحمیلی سوم باید مستندسازی شود تا درس‌آموخته‌های آن در اختیار سایر مناطق حساس کشور قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری برای آینده شبکه برق خارگ

پژوهشگر حوزه انرژی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حفظ پایداری شبکه برق در شرایط جنگی اقدامی ارزشمند است، اما در کنار آن باید به توسعه ظرفیت‌های جدید نیز توجه شود.

محمد شفیعی افزود: اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، احداث نیروگاه‌های جدید و نوسازی تجهیزات موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضریب اطمینان شبکه برق خارگ را در سال‌های آینده افزایش دهد.

شفیعی خاطرنشان کرد: اهمیت خارگ در اقتصاد ملی ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی این جزیره همواره در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.

برق پایدار پشتوانه استمرار مأموریت‌های راهبردی

تجربه صنعت برق خارگ در جریان جنگ تحمیلی سوم نشان داد که آمادگی فنی، تلاش نیروی انسانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند از بروز اختلال در خدمات حیاتی جلوگیری کند.

حفظ رکورد پایداری برق کشور در جزیره‌ای که با ۵۴۸ اصابت موشکی مواجه شده، تنها یک دستاورد فنی نیست؛ بلکه نمادی از تاب‌آوری زیرساختی و استمرار خدمت‌رسانی در یکی از حساس‌ترین مناطق راهبردی کشور به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای که تداوم فعالیت آن، با امنیت انرژی و منافع ملی ایران گره خورده است.