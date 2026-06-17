جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم و جو تا پایان فصل برداشت در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، ساروقی ظهر امروز چهارشنبه در ستاد برداشت محصولات زراعی شهرستان دلفان از ابلاغ دستورالعمل‌های جامع برای ساماندهی و مدیریت بهینه فصل برداشت غلات در این شهرستان خبر داد و با اشاره به اهمیت راهبردی فصل برداشت گندم و جو، اظهار داشت: باهدف تسهیل در فرایند خرید، تأمین امنیت محصول و صیانت از دسترنج کشاورزان، تصمیمات عملیاتی مهمی اتخاذ شده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان با قاطعیت اجرایی خواهد شد.

تأکید بر رعایت حقوق گندم‌کاران

وی تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اداره غله موظف است ضمن بازدید و استانداردسازی کمیسیون‌های خرید، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی عمل کرده و زمینه را برای تحویل به‌موقع محصول فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی با معرفی کارشناسان خبره در حوزه تشخیص و تطبیق، فرایند کیفیت‌سنجی را نظارت کرده و نسبت به صحت آمار و اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه‌بندی برای تحویل گندم دقت لازم را به عمل خواهد آورد.

ساروقی در ادامه به تدابیر حوزه مکانیزاسیون اشاره کرد و گفت: واحد مکانیزاسیون مکلف است پیش از آغاز عملیات، نسبت به کالیبراسیون، تنظیم، ضدعفونی و رفع عیوب فنی کمباین‌ها اقدام و گواهی معاینه فنی صادر کند. در همین راستا، با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین و توزیع عادلانه سوخت موردنیاز ماشین‌آلات کشاورزی و کمباین‌ها، در دستور کار جدی قرار دارد.

وی با تأکید بر رعایت حقوق گندم‌کاران، تصریح کرد: بانک کشاورزی به‌منظور حمایت از معیشت کشاورزان، از مسدودسازی حساب‌ها و برداشت مستقیم مطالبات از محل فروش گندم خودداری کند.

ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی

مدیر جهاد کشاورزی دلفان با تأکید بر نصب بنر زکات در مراکز خرید توسط مباشران خرید محصولات کشاورزی، بیان کرد: اداره غله و تعاون روستایی در مناطق دارای احتمال خروج گندم به استان‌های هم‌جوار، نسبت به ایجاد مراکز خرید اقدام کند.

ساروقی با اشاره به وظایف دستگاه‌های انتظامی و امدادی و تأکید بر امنیت تردد کمباین‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، عنوان کرد: با همکاری دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور، از خروج غیرقانونی گندم و جو و ماشین‌آلات تا پایان فصل برداشت جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: همچنین برای پیشگیری از بحران‌های احتمالی، اقدامات پیشگیرانه نظیر ایجاد آتش‌بُر در حدفاصل مراتع و اراضی کشاورزی توسط منابع طبیعی، حذف علف‌های هرز حاشیه جاده‌ها توسط راهداری، و آمادگی کامل تیم‌های آتش‌نشانی برای اطفای حریق احتمالی، به طور دقیق هماهنگ شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، تصریح کرد: اجرای قانون ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی با جدیت توسط محیط‌زیست دنبال می‌شود و از تمامی کشاورزان عزیز درخواست داریم در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.