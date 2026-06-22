به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر راستار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات ناوگان برداشت محصول در استان اظهار کرد: از مجموع کمباین‌های فعال در فصل برداشت جاری، یک هزار و ۹۵۰ دستگاه بومی استان هستند که پس از اتمام ماموریت در مناطق گرمسیر، هم‌زمان با آغاز فصل برداشت در تابستان به همدان بازمی‌گردند.

وی افزود: به منظور تسریع در عملیات برداشت محصول ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه کمباین مهاجر نیز از سایر استان‌ها نظیر استان فارس به این ناوگان افزوده خواهند شد.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر ضرورت تنظیم دقیق و کالیبراسیون دستگاه‌ها متناسب با شرایط اقلیمی و نوع محصول هر مزرعه، تصریح کرد: طرح معاینه فنی کمباین‌ها پیش از ورود به مزارع، با مشارکت تعاونی کمباین‌داران استان و بهره‌گیری از دانش‌آموختگان رشته‌های ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی برای تمامی 2 هزار و 500 دستگاه اجرا می‌شود.

راستار در خصوص نحوه احراز صلاحیت ناظران این طرح بیان کرد: پیش از آغاز عملیات برداشت، کارگاه‌های آموزشی تئوری و عملی به مدت 2 روز با حضور متخصصان شرکت کمباین‌سازی ایران برای کارشناسان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از قبولی در آزمون پایانی، گواهینامه معتبر دریافت کرده و به عنوان کارشناس معاینه فنی مجاز به بازدید دستگاه‌ها و صدور کارت معاینه خواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط سخت‌گیرانه تامین سوخت ناوگان برداشت اشاره کرد و افزود: سهمیه گازوئیل به صورت دوره‌های 10 روزه تخصیص می‌یابد، به طوری که برای کمباین‌های میانگین ۲ هزار لیتر و برای مدل‌های سنگین و نیمه‌سنگین ۳ هزار لیتر در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: دریافت این سهمیه مستلزم تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مرکز خدمات کشاورزی منطقه و کارشناس معاینه فنی است و کمباین‌های فاقد کارت معاینه فنی استاندارد، به هیچ وجه سوخت دریافت نخواهند کرد.

راستار در پایان با اشاره به اینکه طرح معاینه فنی کمباین‌ها سابقه‌ای ۱۷ الی ۱۸ ساله در استان دارد و اعتبارات آن از محل منابع استانی سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف غایی این طرح صیانت از دسترنج یک‌ساله کشاورزان است چرا که جلوگیری از ریزش محصولات و کاهش حتی یک درصد از تلفات در حین برداشت، کمک شایانی به اقتصاد کشاورزان، استان و در نهایت اقتصاد کشور خواهد کرد.