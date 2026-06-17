به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پروژه مشارکتی بیابانزدایی دشت سجزی به مساحت ۵۴۰ هکتار صبح چهارشنبه ۲۷ خردادماه همزمان با روز جهانی مقابله با بیابان زایی با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد. این پروژه با هدف کاهش کانونهای تولید گرد و غبار، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای تابآوری محیطی منطقه اجرا میشود.
در این مراسم، ابتدا محمدعلی کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، با تشریح جزئیات پروژه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در قالب یک برنامه مشارکتی و با هدف تثبیت شنهای روان، توسعه پوشش گیاهی مقاوم به خشکی، حفاظت از خاک و بهبود شرایط اکولوژیک منطقه در سطح ۵۴۰ هکتار اجرا شده است.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان اداره کل منابع طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست و شهرکهای صنعتی استان، طی سه سال آینده عملیات بیابانزدایی در یکهزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی پیرامون شهرکهای صنعتی اجرا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال نخست ۲۵۰ هکتار، در سال دوم ۵۰۰ هکتار و در سال سوم ۵۵۰ هکتار تحت پوشش قرار میگیرد تا کمربند سبز حفاظتی مناسبی ایجاد شود.
کاظمی با اشاره به گسترش بیابانزایی در استان اصفهان اظهار کرد: طی یک دهه گذشته حدود ۹۴۴ هزار هکتار به عرصههای تحت تأثیر فرسایش بادی افزوده شده و اکنون بیش از یکونیم میلیون هکتار از اراضی استان درگیر کانونهای فرسایش بادی است.
وی خاطرنشان کرد: عوامل اصلی شامل خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی، خشک شدن تالاب گاوخونی، فعالیت برخی معادن و افزایش جادههای خاکی است.
لزوم مشارکت همهجانبه برای مقابله با گرد و غبار
در ادامه منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جمع خبرنگاران با تأکید بر آثار مخرب خشکسالیهای متوالی گفت: اجرای طرحهای بیابانزدایی و احیای اراضی تخریبشده از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار و حفاظت از زیرساختها، اراضی کشاورزی و سکونتگاههای انسانی است. وی تاکید کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی در اجرای این پروژهها نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامههای مقابله با بیابانزایی و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد.
شیشهفروش ادامه داد: ما نیازمند انعقاد تفاهمنامه با دستگاههایی همچون راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و بخش معدن برای مشارکت مؤثر در کنترل کانونهای گرد و غبار هستیم. همچنین باید بر ایفای تعهدات دستگاههای ملی برای تأمین حقابههای زیستمحیطی و احیای تالاب گاوخونی تأکید کنیم.
در ادامه مریم کرمانی سرپرست حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اجرای چنین پروژههایی در کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از بیابانزایی و بهبود کیفیت هوا بسیار مؤثر است و ضرورت دارد همکاری بینبخشی برای حفاظت از زیستبومهای حساس استان تداوم یابد.
همچنین محمدجواد بگی مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی صنایع گفت: مشارکت بخش صنعت در اجرای پروژههای محیطزیستی و منابع طبیعی، زمینهساز توسعه متوازن و پایدار منطقه خواهد بود.
به گزارش مهر، در این مراسم، پروژه مشارکتی بیابانزدایی دشت سجزی بهصورت رسمی افتتاح شد و حاضران از بخشهای مختلف طرح شامل اقدامات تثبیت خاک و توسعه پوشش گیاهی بازدید کردند.
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