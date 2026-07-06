سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مؤثر مدیریت محلی در حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور اظهار کرد: اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه حفاظت مشارکتی، افزایش ضریب پوشش حفاظتی و ارتقای مدیریت هوشمند عرصههای منابع طبیعی استان اصفهان خواهد بود.
نیاز به مشارکت گسترده مردم در حفاظت از منابع طبیعی
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان با برخورداری از عرصههای وسیع مرتعی، مناطق بیابانی، جنگلهای دستکاشت، حوزههای آبخیز و زیستبومهای ارزشمند، نیازمند مشارکت گسترده مردم و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای محلی در حفاظت از منابع طبیعی است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: دهیاران به عنوان نزدیکترین مدیران اجرایی به جوامع روستایی، نقش مهمی در تحقق این هدف ملی بر عهده دارند.
شبکهای منسجم از همیاران حفاظت در اصفهان تشکیل میشود
سرهنگ صادقی ادامه داد: طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» با هدف ایجاد شبکهای منسجم از همیاران حفاظت، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی، تقویت مشارکت مردمی و توسعه همکاری میان دهیاریها و یگان حفاظت اجرا میشود.
به گفته وی، این برنامه بستر مناسبی برای شناسایی سریع تهدیدها، گزارش بهموقع تخلفات و واکنش مؤثر در برابر تخریب و تصرف اراضی ملی، زمینخواری، قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، چرای غیرمجاز و وقوع آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی فراهم میکند.
نقش دهیاران در پایش و پیشگیری از تخلفات در عرصههای طبیعی
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به جایگاه دهیاران در نظام مدیریت روستایی تصریح کرد: دهیاران به دلیل ارتباط مستمر با مردم، شناخت دقیق از شرایط محیطی و اجتماعی روستاها و حضور مستمر در مناطق تحت مدیریت، میتوانند نخستین حلقه پایش، پیشگیری و اطلاعرسانی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی باشند و نقش مؤثری در کاهش جرائم و تخلفات این حوزه ایفا کنند.
سرهنگ صادقی ادامه داد: آموزش مستمر دهیاران، ارتقای دانش فنی آنان در زمینه قوانین و مقررات منابع طبیعی، آشنایی با شیوههای گزارشدهی و مدیریت اولیه حوادث، بهویژه آتشسوزیها، از مهمترین الزامات موفقیت این طرح است.
وی اضافه کرد: همچنین بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی، بهرهبرداران قانونی و فعالان محیطزیست میتواند اثربخشی این برنامه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
حفاظت مشارکتی به معنای واگذاری وظایف حاکمیتی نیست
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: حفاظت مشارکتی به معنای واگذاری وظایف حاکمیتی نیست بلکه استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی در کنار مأموریتهای قانونی یگان حفاظت است.
سرهنگ صادقی افزود: این رویکرد ضمن افزایش کارآمدی نظام حفاظت، موجب کاهش هزینههای نظارتی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی مطلوب در مدیریت منابع طبیعی خواهد شد.
وی همچنین بر توسعه بهرهگیری از فناوریهای نوین در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر دهیاریها با مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت، استفاده از سامانههای مردمی ۱۳۹ و ۱۵۰۴ برای اعلام تخلفات و حوادث، توسعه سامانههای هوشمند پایش و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش مهمی در افزایش سرعت واکنش به جرائم و حوادث و ارتقای اثربخشی اقدامات حفاظتی خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از دهیاران، شوراهای اسلامی، بهرهبرداران، تشکلهای مردمی و تمامی شهروندان خواست با مشارکت فعال در اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» و گزارش بهموقع هرگونه تخریب، تصرف، زمینخواری، قاچاق فرآوردههای منابع طبیعی و آتشسوزی از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، یگان حفاظت را در صیانت از جنگلها، مراتع و عرصههای ملی یاری کنند تا این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ و ماندگار بماند.
به گزارش مهر، استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی شامل حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار را مرتع و سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را بیابان تشکیل داده است.
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