مدیریت مشارکتی منابع آب در اصفهان وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزه سعادتی اظهار کرد: در راستای اجرای بند ت ماده "۴۰" قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف قانونی مندرج در این بند مبنی بر واگذاری وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی، شرکت آب منطقه ای اصفهان با بهره گیری از توان تخصصی درون سازمانی و هم افزایی دستگاه های مرتبط برون سازمانی اقدام به تشکیل کارگروه مدیریت مشارکتی کرده است .

وی افزود: در این راستا و در قالب استقرار مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی، موضوع مدیریت آب زیرزمینی در دشت اصفهان-برخوار با هدف مشارکت دادن بهره‌برداران آب در فرآیند تصمیم‌گیری، توزیع آب و نظارت بر مصرف، وارد مرحله اجرایی شد.

سعادتی تصریح کرد: در اولین جلسات این کارگروه موضوع استقرار مدیریت مشارکتی در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان در دستورکار قرار گرفت و موضوع مدیریت مشارکتی رودخانه زاینده رود با دستور استاندار اصفهان و موافقت دستگاه های نظارتی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که در این کارگروه به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان تحت بررسی و نظارت قرار دارد.

مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا، از پاییز ۱۴۰۴ جلسات متعدد مربوط به سازماندهی بهره‌برداران آب در چارچوبی کارآمد، قانونی و مورد قبول جامعه محلی با محوریت سازمان تعاونی روستایی استان آغاز شده است.

سعادتی تأکید کرد: "نرخ تشکیل موثر تشکل های آب بران "به عنوان شاخص بهره وری استان نیز از جمله پیامد های هم افزایی برون سازمانی در این زمینه است. ارتقای عملکرد سازمانی در قالب برنامه های پیش بینی شده برای تحقق شاخص بهره وری، تحت نظارت کارگروه بهره وری استان و با مشارکت معاونت برنامه ریزی و محوریت دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای در دستور کار قرار دارد.

مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده شرکت آب منطقه ای اصفهان توضیح داد: هم اکنون کارگروه مدیریت مشارکتی در حال بررسی ظرفیت های موجود در تشکل ها و شرکت های تعاونی تولید زراعی استان به منظور جلب مشارکت در مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی است.

به گفته سعادتی، نظر به وسعت و تنوع جامعه بهره بردار در استان اصفهان، انتظار می رود بتوان پس از بستر سازی برای بهره مندی از ساختار های غیردولتی موجود با همکاری جهادکشاورزی، تعاون روستایی و پررنگ ساختن نقش دستگاه های حاکمیتی و نظارتی استانی و ملی، با محوریت شرکت آب منطقه ای اصفهان طبق هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران به سمت ایجاد ساختارهای مردمی قانونمند و یکپارچه برای مدیریت مشارکتی منابع آب قدم برداشت. این طرح با هدف ارتقای حکمرانی آب و با مشارکت گروه‌های مختلف بهره‌بردار از جمله کشاورزان، صنایع، شهرداری‌هاو سایر نهادهای آب‌بر دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، در ادامه آمده است: نظر به اهمیت موضوع در سطح ملی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، پس از رصد کامل فعالیت های شرکت آب منطقه ای اصفهان ایجاد وحدت رویه در زمینه اعمال مدیریت مشارکتی در منابع آب استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان را طی مکاتبه ای در تاریخ ۲۶/۳/۱۴۰۵ به این استان ها، ابلاغ کرد.