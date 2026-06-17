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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

طرح «جابر» همزمان با شب چهارم محرم در هیئت‌های قزوین اجرا می‌شود

طرح «جابر» همزمان با شب چهارم محرم در هیئت‌های قزوین اجرا می‌شود

قزوین- مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: همزمان با شب چهارم محرم و شب منسوب به اصحاب سیدالشهدا (ع)، طرح تجلیل از پیشکسوتان و پیرغلامان اهل‌بیت (ع) در قزوین اجرا می شود.

جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه شب چهارم محرم به نام اصحاب حضرت سیدالشهدا (ع) شناخته می‌شود، برای دومین سال متوالی طرح «جابر» به تأسی از جابر بن عبدالله انصاری در هیئت‌های مذهبی استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تکریم و قدردانی از پیشکسوتان و پیرغلامان اهل‌بیت (ع) در محلات و هیئت‌های مذهبی است تا از سال‌ها خدمت و ارادت آنان به ساحت اهل‌بیت (ع) تجلیل شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در قالب این طرح، هر هیئت مذهبی یکی از پیشکسوتان و خادمان قدیمی خود را شناسایی و از وی تجلیل خواهد کرد.

نظری خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم بخشی از حق و زحمات پیرغلامان اهل‌بیت (ع) را ادا کرده و فرهنگ تکریم خادمان و پیشکسوتان عرصه عزاداری حسینی را بیش از پیش در جامعه ترویج دهیم.

کد مطلب 6863184

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