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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

پیرغلام اباعبدالله در اولین شب محرم آسمانی شد

پیرغلام اباعبدالله در اولین شب محرم آسمانی شد

حاج اکبر مولایی در اولین شب از ماه محرم دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با نهایت تأثر و تأسف، حاج اکبر مولایی، پیرغلام اهل‌بیت علیه السلام، ذاکر و روضه‌خوان پیشکسوت آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.

این خادم باسابقه و ارادتمند مکتب عاشورا که در سال ۱۳۱۸ دیده به جهان گشوده بود، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، مصادف با شب نخست ماه محرم‌الحرام، در سن ۸۷ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

بنیاد دعبل خزاعی این ضایعه را به جامعه ذاکران، مداحان و خادمان اهل‌بیت علیه السلام، به‌ویژه خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

کد مطلب 6861796
سیده فاطمه سادات کیایی

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