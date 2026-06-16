پیرغلام اباعبدالله در اولین شب محرم آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نهایت تأثر و تأسف، حاج اکبر مولایی، پیرغلام اهل‌بیت علیه السلام، ذاکر و روضه‌خوان پیشکسوت آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.



این خادم باسابقه و ارادتمند مکتب عاشورا که در سال ۱۳۱۸ دیده به جهان گشوده بود، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، مصادف با شب نخست ماه محرم‌الحرام، در سن ۸۷ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.



بنیاد دعبل خزاعی این ضایعه را به جامعه ذاکران، مداحان و خادمان اهل‌بیت علیه السلام، به‌ویژه خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.