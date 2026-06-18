مسجدی که هزار سال تاریخ را در خود حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایران به هنر معماری‌اش شناخته می‌شود؛ هنری که علاوه بر زیبایی بصری، دارای فلسفه و مفهومی عمیق است. مسجد جامع نائین، یکی از هزاران مکانی است که هنر معماران ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد. این مسجد، بنایی تاریخی متعلق به سده چهارم هجری قمری با بازسازی‌ها و الحاقات در دوره‌های سلجوقی، ایلخانی و قاجار، به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی در ایران شناخته می‌شود.

مسجد جامع نائین، برخلاف بسیاری از بناهای تاریخی که در یک دوره خاص ساخته شده‌اند، لایه‌های مختلفی از تاریخ در دوره‌های عباسی، ایلخانی، قاجار و آل‌زیار را در خود جای داده است و تغییرات و اضافاتی که در طول قرون متمادی به آن صورت گرفته، این بنا را به یک موزه زنده معماری تبدیل کرده است، بنیان اولیه این مسجد در قرون نخستین خلافت عباسی بنا نهاده شده و در طول سده‌های بعدی، به ویژه در دوران آل زیار، ایلخانان و قاجار، توسعه یافته و مرمت شده است.

برخی پژوهشگران، این مسجد را به عنوان نخستین مسجد جامع پس از ورود اسلام به ایران معرفی می‌کنند. این مسجد که در شمال غربی شهر نائینِ اصفهان، در محله‌ای به نام باب مسجد واقع شده است، از همان ابتدا جزو مساجد شبستانی صدر اسلام بوده که علی‌رغم توسعه و بازسازی‌های بعدی، ساختار شبستانی خود را تا به امروز حفظ کرده است. این بنا، نمونه‌ای از هنر معماری ایرانی است که توانسته با تکیه بر ویژگی‌های اقلیمی منطقه کویری، فضایی کاربردی و زیبا خلق کند. در ادامه این گزارش، به بررسی عمیق‌تر جنبه‌های معماری، فلسفه فضاسازی، هنر گچ‌بری و کتیبه‌نگاری این اثر تاریخی خواهیم پرداخت تا درک بهتری از جایگاه مسجد جامع نائین در تاریخ هنر و معماری ایران به دست آوریم.

ریشه‌ تاریخی مسجد جامع نائین

مسجد جامع نائین، صرفا یک بنای قدیمی نیست بلکه مبدا تحول در معماری مذهبی ایران به شمار می‌رود. ریشه‌های ساختاری این بنا که به قرون نخستین اسلامی یعنی دوره دوم تا چهارم هجری برمی‌گردد، آن را به یکی از کهن‌ترین نمونه‌های مسجد شبستانی تبدیل کرده است. این بنای تاریخی به دستور عمربن عبدالعزیز اموی ساخته شده است و برخی پژوهشگران، آن را به‌عنوان نخستین مسجد جامع پس از ورود اسلام به ایران بازشناخته‌اند. سبک ساختار معماری این مسجد از نوع شبستانی است که شباهت‌های زیادی به مسجد تاریخی «تاریخانه دامغان» دارد؛ این امر نشان می‌دهد که الگوی معماری در دوران اولیه اسلامی تداوم پیدا کرده است. به گفته برخی پژوهشگران، در طراحی این بنا، از الگوی مسجد پیامبر(ص) الهام گرفته شده است. اما آنچه این بنا را متفاوت می‌کند تولد هویت بصری آن است. محراب این مسجد، نشان دهنده نخستین تلاش هنرمندان عصر عباسی برای ترکیب فضایی معنوی با ظرافت هنر معماری است.

تلاقی هندسه، اقلیم و تاریخ

در معماری مساجد ایران معمولا با ایوان‌های بزرگ و گنبدهای فیروزه روبه‌رو هستیم اما مسجد جامع نائین برخلاف بسیاری از مساجد، فاقد گنبدی فیروزه‌ای و ایوان است. تمرکز اصلی معماری این بنا بر شبستان‌های سه جانبه است که نشان‌دهنده یک فلسفه عمیق در آن است. شبستان‌های سه‌جانبه با قوس‌های متوالی و ایوان‌های عمیق، نه تنها ابزاری برای مدیریت هوشمندانه اقلیم کویری و شکست حرارت سوزان آفتاب‌اند، بلکه ابزاری برای افزایش زیبایی بصری این بنا هستند. این مسجد مثل یک موزه زنده است که در طول قرون مختلف عناصری از آن تغییر کرده است؛ از مناره سده چهارمی آل‌زیار گرفته تا لایه‌های ایلخانی که ارتفاع طاق‌ها را به سمت تعالی سوق داده‌اند. یکی از ارزشمندترین بخش‌های این مجموعه، منبر آن است. منبر مسجد با قدمتی هفتصدساله، صرفاً یک سازه چوبی نیست؛ بلکه پیوندی است بین معماری و هنر کتیبه‌نگاری که اصالت تاریخی آن را نشان می‌دهد. این بنا نشان می‌دهد که هنر معماری لزوما در تزئینات پرزرق و برق نیست بلکه هنر واقعی این است که با طراحی دقیق معماری و آگاهی از شرایط اقلیمی، فضایی خلق کرد که پس از گذشت قرن‌ها همچنان توجه مخاطبان از هرجای دنیا را به خود جلب کند.

تجلی هنر گچ‌بری و کتیبه‌نگاری در مسجد جامع نائین

هنر گچ‌بری و کتیبه‌نگاری در این بنا، روحی تازه به ساختار معماری آن داده است. این ساختار نشان‌دهنده توانمندی هنرمندان در پیوند دادن هندسه، خط و هنر تزئینی است که در طول قرون مختلف بر روی دیوارها و ستون‌ها نقش بسته است. زیبایی بصری این مسجد بیش از هر چیز در گرو تکنیک کنده‌کاری عمیق است. این حجم‌پردازی در معماری، باعث شده تا نقش‌های اسلیمی و هندسی از حالت دوبعدی به شکل سه‌بعدی و مجسمه‌وار درآمده باشد. نقطه قوت این هنر، بازی نور و سایه است؛ با توجه به طراحی نورپردازی در شبستان‌ها، تابش نور از شکاف‌ها باعث می‌شود که در قسمت‌های عمیق کنده‎‌کاری‌ها، سایه‌های شدیدی ایجاد شود. این تضاد نوری، باعث می‌شود که پیچ‌وخم گچ‌بری و ظرافت طرح‌ها با هر تغییر زاویه خورشید در طول روز، جلوه‌ای تازه و زنده پیدا کند. این ویژگی، گچ‌بری را از یک عنصر تزئینی ساده، به یک نقاشی پویا با سایه تبدیل کرده است. عنصر دوم این بنا که در کنار گچ‌بری، اهمیت دارد، هنر کتیبه‌نگاری است. کتیبه‌ها در نائین از ابزاری برای انتقال پیام فراتر رفته و به عناصر ساختاری و هنری تبدیل شده‌اند. کتیبه‌های سردر ورودی که با خط کوفی و رنگ‌های متنوع، متعلق به قرن پنجم هجری‌اند، صلابت بنا را نشان می‌دهند. همچنین در بخش‌های داخلی، کتیبه‌هایی با آیات سوره نمل بالای محراب قرار گرفته‌اند که نشان از پیوند بین مقدسات و زیبایی‌شناسی دارند. این کتیبه‌ها در کنار آرایش‌های آجرکاری، نشان‌دهنده تلاقی هنر خط و معماری در طول قرون مختلف هستند.