شستشو و رفت روب محوطه ۹۰ مسجد زنجان برای میزبانی از عزاداران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسنی گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در راستای فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری آیین‌های سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهرداری زنجان با اجرای طرح گسترده شستشو، نظافت، غبارروبی و فضاسازی محیطی، آماده‌سازی مساجد و اماکن مذهبی سطح شهر را در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در نقاط مختلف شهر اظهار داشت: در آستانه آغاز مراسم عزاداری ماه محرم، ۹۰ مسجد سطح شهر به همراه امامزاده، حسینیه اعظم زنجان و ۳ تکیه مذهبی توسط نیروهای خدمات شهری شستشو، پاکسازی و غبارروبی شدند تا شرایط مناسبی برای حضور شهروندان و عزاداران حسینی فراهم شود.

حسنی افزود: این عملیات با مشارکت بیش از ۱۶۰ نفر از نیروهای خدمات شهری و بهره‌گیری از ۶ دستگاه تانکر آبرسانی، ۵ دستگاه خودروی مخزن‌شوی و سایر تجهیزات و ماشین‌آلات خدماتی اجرا شد و در قالب آن، شستشوی محوطه‌ها، پاکسازی معابر منتهی به اماکن مذهبی، جمع‌آوری پسماندها و بهسازی محیط پیرامونی مساجد انجام گرفت.

سرپرست خدمات شهری شهرداری زنجان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضاسازی شهری خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد فضای متناسب با ایام سوگواری ماه محرم، بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ مترمربع پارچه‌نوشته و المان‌های مناسبتی طراحی و اجرا شده و همچنین ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر ریسه طولی در معابر و میادین اصلی شهر نصب شده است.

وی ادامه داد: طراحی و اجرای المان مناسبتی میدان انقلاب، نصب ۶۰ بنر عرضی در معابر اصلی، نصب بنر بر روی ۹ عرشه فرهنگی و ۳۰ استند مناسبتی از دیگر اقدامات شهرداری زنجان در راستای فضاسازی محیطی و ترویج فرهنگ عاشورایی در سطح شهر بوده است.

حسنی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به هیئات مذهبی و عزاداران حسینی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری در این ایام به شمار می‌رود، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی شهرداری در حوزه‌های خدمات شهری، سیما و منظر شهری و پشتیبانی به کار گرفته شده است تا شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی، در شأن این مناسبت معنوی آماده میزبانی از عزاداران باشد.

همچنین استقرار نیروهای پاکبان بصورت در برای پوشش پاکیزگی پیرامون مساجد در برنامه های عزاداری شب های محرم از جمله برنامه های شهرداری درکنار استقرار خودروهای آتش نشانی در این محلها خواهد بود .

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری، مناطق چهارگانه شهرداری، سازمان فرهنگی شهرداری زنجان، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همکاری هیئات مذهبی، ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همراهی شهروندان، مراسم سوگواری ماه محرم در فضایی آراسته، ایمن و متناسب با جایگاه والای فرهنگ عاشورا برگزار شود.

همچنین همزمان با ماه محرم، میدان انقلاب زنجان با آراستگی باشکوه و معنوی، جلوهای تازه یافته است. سیاه‌پوشی غرور آفرین و کتیبه‌های محتوایی، میدان را به رواقی برای بازخوانی حماسه عاشورا مبدل کرده است. تصاویر شهدای میناب و رهبر شهیدمان که راه‌روی سالار شهیدان امام حسین(ع) بود، در کنار پرچم‌های عزا، پیوند عاشورا با خون شهدا را به نمایش گذاشته است.

این فضاسازی، حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری زنجان است که با عشق به اهل بیت(ع)، ارادت خود را به پیشگاه اباعبدالله(ع) به تصویر کشیده‌اند. بی‌تردید، این همت هنرمندانه، شایستهٔ شأن زنجان؛ شهر شور و شعور حسینی است.