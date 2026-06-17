به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان تهران با وجود وسعت محدود، میزبان بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت است و همین موضوع موجب شده تراکم جمعیتی در این استان به حدود یکهزار نفر در هر کیلومتر مربع برسد؛ در حالی که میانگین تراکم جمعیت در کشور ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران افزود: ۳۸ درصد از کل مهاجرتهای کشور به مقصد استان تهران انجام میشود و مهاجرپذیری به مهمترین چالش این استان تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: پیامد این روند آن است که ۳۶ درصد جمعیت استان در مناطق حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند و این مسئله خود را در قالب چالشهایی همچون کمبود منابع آب، ناترازی انرژی، آلودگی هوا و ترافیک سنگین نشان میدهد.
سپهری با اشاره به وضعیت زیرساختی استان تهران گفت: بخشی از عقبماندگیهای موجود در حوزه زیرساختها، نتیجه مستقیم تراکم بالای جمعیت و نرخ بالای مهاجرپذیری در این استان است.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی ملی برای حل مشکلات پایتخت خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از خدمات ارائهشده در استان تهران، بهویژه در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اداری، به مراجعهکنندگانی از سایر استانهای کشور اختصاص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران افزود: کمبود سرانه تختهای بیمارستانی و برخی دیگر از خدمات عمومی در استان، تا حد زیادی ناشی از همین حجم بالای مراجعه و فشار جمعیتی است و ضرورت چارهاندیشی ملی برای رفع چالشهای تهران را دوچندان میکند.
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