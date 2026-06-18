به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ صبح پنج شنبه در بازدید از مراکز نگهداری و خدماترسانی سالمندان شهرستان بروجن با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای سالمندان در سطح استان با دبیری ادارهکل بهزیستی، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و همیشگی این شورا، ایجاد فضایی مناسب برای سالمندان، فرهیختگان و شایستگانی است که بتوانند در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی خود از ظرفیتها و امکانات موجود بهرهمند شوند.
وی مشارکت بخش خصوصی و خیرین را در این حوزه بسیار ارزشمند دانست و افزود: خوشبختانه همراهی و حضور مؤثر خیرین و سرمایهگذاران بخش خصوصی در ارائه خدمات به سالمندان، نقش مهمی در توسعه این مراکز و ارتقای سطح خدمات داشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه در سفر به شهرستان بروجن از مراکز فعال این حوزه بازدید به عمل آمد، گفت: توفیق داشتیم از نزدیک در جریان اقدامات و خدمات ارائه شده قرار بگیریم و روند فعالیتها را بررسی کنیم که خوشبختانه اقدامات ارزشمند و مؤثری در این مراکز انجام شده است.
ارژنگ با اشاره به آمار خدماترسانی به سالمندان در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ مرکز روزانه به حدود یک هزار نفر و ۳ مرکز شبانهروزی به ۱۷۵ نفر از سالمندان خدمات ارائه میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان خود را موظف میداند با پیگیریهای لازم در سطح ملی و استانی، حمایتهای بیشتری را از این مراکز به عمل آورد تا شرایط مناسبتر و بهتری برای زندگی این قشر فرهیخته و ارزشمند فراهم شود.
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