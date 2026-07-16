خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ در جنگ تحمیلی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و شرایط بحرانی حاکم بر جامعه، نهادهای حمایتی نقشی مضاعف را در حمایت از سلامت جسمی و روانی جامعه هدف را بر عهده داشتند و بهزیستی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، در دوران جنگ و پساجنگ با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای خود تلاش کرد تا خدمات مورد نیاز جامعه هدف را بدون وقفه تداوم بخشد.
در این مدت کارکنان و همکاران با بخشهای مختلف و متنوع بهزیستی با بسیج ظرفیتهای تخصصی و مردمی، خدمات مستمر و هدفمند به جامعه هدف ارائه کردند. ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی بهانهای شد تا در گفتگو با مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری اهم برنامههای این نهاد حمایتی در ایام جنگ را مرور کنیم.
سنگر خدمت به مددجویان بهزیستی در ایام جنگ خالی نماند
معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ادارهکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در کنار دیگر مجموعهها در ایام جنگ رمضان در خط مقدم خدمترسانی قرار داشت، اظهار کرد: این جنگ تمامعیار و شهادت امام شهید و فرماندهان بزرگ و عموم مردم مظلوم و بیگناه خاصه کودکان معصوم مدرسه میناب داغی است که هیچگاه سرد نمیشود.
مدیرکل بهزیستی استان با ذکر اینکه با وجود این مصیبتهای عظیم، کارمندان و مددکاران بهزیستی لحظهای سنگر خدمت را رها نکردند، ادامه داد: در اوایل جنگ، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان مانده اعتبار داشتیم که باید جذب و به جامعه هدف تزریق میشد. خوشبختانه در وقت مقرر توانستیم اعتبارات را جذب و خدمات را ادامه دهیم؛ با وجود تعطیلی یکهفتهای در سوگ امام شهیدمان، کارمندان جهادگرانه پای کار ماندند.
وی با تأکید بر اینکه مددکاران نیز در این ایام خاص پای کار ماندند و خدمت به مددجویان را رها نکردند، ادامه داد: شرایط و وضعیت جامعه هدف بهزیستی شرایطی خاص و دائماً نیازمند توجه و رسیدگی است چرا که مددجویان بهزیستی یا گرفتار آسیب و یا در معرض آسیب جدیاند که نیاز به مراقبت دارند لذا شرایط جنگی باعث نشد این خدمات قطع شود بلکه با جدیت تداوم یافت.
محمدی یادآوری کرد: اگر کارکنان و همکاران بهزیستی به هر علتی از رسالتهای تعیین شده در حوزه سلامت اجتماعی غافل شوند یا خدمات را در شرایط خاص جامعه کاهش دهند یا قطع کنند، مأموریت این نهاد ابتر میماند لذا همه همکاران پای کار ماندند تا خدمات قطع نشود.
افزایش تماسهای مشاوره تلفنی در ایام جنگ
محمدی با تأکید بر اینکه جامعه هدف حوزه سلامت اجتماعی بهزیستی شامل زنان، کودکان و ایتام است، افزود: ۴۶ مرکز مشاوره تخصصی در نقاط مختلف استان به فعالیت و خدمترسانی مشغولاند. همچنین کارشناسان و مددکاران بهزیستی از طریق خط ۱۴۸۰ به ارائه مشاوره تلفنی رایگان به متقاضیان میپردازند. با توجه به شرایط جنگی، تقاضای مردم برای استفاده از این خط ارتباطی افزایش داشت لذا تعداد مشاوران اضافه و مقرر شد به صورت شبانهروزی فعال و پاسخگوی مردم باشند.
وی یادآور شد: از سال ۹۲ تا کنون، ۲۲۰ مورد فرزندخواندگی داشتیم که در سال گذشته ۲۴ کودک به خانوادهها واگذار شدند. فرزندخواندگی در استان ما به عنوان سنتی پسندیده فرهنگسازی شده و آمار تقاضاها بسیار بالاست تا جایی که در ایام جنگ رمضان، هیچ نوزاد و کودکی در شیرخوارگاهها باقی نماند و همه به طور موقت واگذار شدند تا سرپرستی مؤثری را دریافت کنند.
وی در خصوص اجرای طرح «سلام محله» در راستای مأموریت سازمان بهزیستی ناظر بر سلامت اجتماعی، گفت: هدف از اجرای طرح، بردن خدمات اجتماعی و روانشناختی این نهاد به دل محلات و به کف میدان است. در این راستا کارشناسان و متخصصان در قالب یک گروه در محلات حضور مییابند و به مردم خدمترسانی میکنند.
اجرای طرح «سلام محله» با محوریت سلامت اجتماعی
محمدی ادامه داد: در این راستا، از فضای مدارس در خارج از وقت مدرسه یا از مراکز مثبت زندگی برای استقرار این گروهها و ارائه خدمات اجتماعی استفاده میشود.
وی در خصوص خدمات ارائه شده به مردم خاصه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار در قالب طرح سلام محله، گفت: غربالگری بینایی و شنوایی، توانبخشی مبتنی بر خانواده، ارائه انواع خدمات پزشکی و درمانی و سلامت در قالب این طرح ارائه میشود.
محمدی یکی از رسالتهای مهم بهزیستی را توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و گفت: در این راستا، تشویق به ازدواج زنانی که در سن ازدواجاند یکی از اقدامات اصلی است و این دست افراد از آموزشهای متنوع قبل و بعد از ازدواج و مهارتهای زندگی بهرهمند میشوند. این دست زنان پس از ازدواج نیز از سوی مددکاران تحت رصد قرار دارند و تا زمانی که رشد دهک نداشته باشند، مستمری آنان قطع و این زنان رها نخواهند شد.
تمهیدات خدمترسانی شیرخوارگاهها در ایام جنگی
مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه طرح «میزبان» یکی از برنامههای حمایتی برای واگذاری موقت کودکان فاقد سرپرست یا بدسرپرست به خانواده میزبان است، ادامه داد: این طرح طی تفاهمنامهای با دادگستری از ۲ ماه قبل آغاز شده و در ایام جنگ پررنگتر شد.
محمدی افزود: در ایام جنگی که خطراتی جان نوزادان و کودکان شیرخوارگاهها را تهدید میکرد، اقدام به تحویل این کودکان به خانوادههای متقاضی از قبل شناسایی شده و واجد شرایط کردیم که در کمیتههای مربوط مورد تأیید قرار گرفته بودند. این کودکان و نوزادان بعد از پایان جنگ و عادی شدن شرایط به مراکز بهزیستی بازگشت داده شدند؛ البته تعدادی از خانوادهها هم که شرایط فرزند خواندگی داشتند، کودکان به طور دائم به آنان واگذار شد.
جذب کمکهای مردمی برای پیشبرد اهداف بهزیستی
مدیرکل بهزیستی در خصوص کمکهای مردمی برای پیشبرد اهداف این سازمان، بیان کرد: خوشبختانه خیران فراوانی با این نهاد همکاری دارند و از ۵۰ ملکی که این سازمان دارد، ۲۴ ملک در قالب وقف و صلح و هبه در اختیار این سازمان قرار دارد که برای خدمت جامعه هدف به کار گرفته شده است.
محمدی به از سرگیری بهرهبرداری مزرعه خیریه امام علی (ع) یا بادامستان بهزیستی در یک سال و نیم اخیر اشاره و تصریح کرد: این مزرعه در سال ۱۳۷۳ به صورت ۳۰ ساله در اختیار ادارهکل بهزیستی استان قرار گرفت که در سال ۱۴۰۳ این زمان پایان یافت. با پیگیریهای انجام شده و رایزنیهای بسیار با منابع طبیعی و سایر نهادها موفق شدیم بهرهبرداری از این مزرعه را برای ۲۰ سال دیگر تمدید کنیم.
وی یادآور شد: این مزرعه باتوجه به خشکسالیهای اخیر در حال خروج از چرخه تولید بود که طی تفاهمنامه با منابع طبیعی، فاز احیای مزرعه آغاز شده و به لطف خدا و بارش رحمت الهی امید است شاهد باردهی این مزرعه باشیم که عواید آن برای مددجویان بهزیستی استفاده شود
مدیرکل بهزیستی استان همچنین از راهاندازی بازارچه دائمی فروش محصولات مددجویی در ورودی شهر شهرکرد خبر داد و بیان کرد: ۲۰ غرفه در این بازارچه وجود دارد که جامعه هدف بهزیستی میتوانند از این فرصت برای ارائه محصولات و درآمدزایی برای خودشان بهره ببرند.
مراکز بهزیستی تعطیلبردار نیست
محمدی با تأکید بر اینکه مراکز بهزیستی حکم اورژانس بیمارستان را داشته و تعطیلبردار نیست، بیان کرد: مراکز شبانه روزی، مراکز سالمندان، شیرخوارگاهها، بیماران اعصاب و روان، کمپهای ترک اعتیاد و ... در هر شرایطی فعال بوده و خدمترسانی به جامعه هدف را تعطیل نمیکنند.
مدیرکل بهزیستی استان تاکید کرد: در موارد بحرانی هم که مددجو ممکن است دچار خطر شود، تا زمانی که شرایط واگذاری موقت نباشد، به هیچوجه نباید مددجو را از مرکز خارج کنیم.
وی اظهار کرد: مراکزی که در جوار اماکن نظامی باشند موظف به جابجایی مرکز هستیم تا خطری متوجه مددجویان تحت نگهداری مرکز نشود.
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