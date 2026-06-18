۳۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مهتاب در قم و با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی مقابله با رمز ارز غیرمجاز این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی های مستمر، تعداد ۳۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می کردند ،تصریح کرد: این دستگاه‌ها از دو واحد تجاری مجزا که بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشات مردمی بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل جدید نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.