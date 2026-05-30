امحاء ۲ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید رستمی گفت: با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمز ارز و اخلال در تامین برق پایدار، تعداد ۲۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با تلاش کارشناسان و بازرسان این حوزه و با همکاری همه ارگان های ذی صلاح امحا و از چرخه مصرف غیرمجاز برق در کشور، خارج شدند.

وی با بیان اینکه مصرف بالای برق توسط دستگاه‌های استخراج رمز ارز، همواره تهدیدی برای صنعت برق به شمار می‌رود، گفت: در راستای جلوگیری از آسیب رسانی به تاسیسات و شبکه‌های برق استان و صیانت از برق مستمر و مطمئن برای مشترکان، فرایند امحاء انجام می‌شود که در همین راستا و مطابق با شیوه نامه سازمان اموال تملیکی تاکنون ۲۰۰۰ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در سطح استان فارس امحاء شده اند.

رستمی با بیان اینکه این تعداد دستگاه غیرمجاز رمز ارز، معادل برق مورد نیاز ۲۰ هزار منزل مسکونی را مصرف می کردند، خاطرنشان کرد: هر دستگاه رمز ارز حدوداً معادل مصرف برق ۱۰ خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که در فصل تابستان و نیاز مبرم به پایداری شبکه برق، این دستگاه ها برای پایداری شبکه سراسری برق بسیار مضر هستند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه از رشد قابل توجه کشف و جمع‌آوری دستگاه های استخراج غیرمجاز رمز ارز درسطح شهرستان‌های حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد و گفت: با همکاری و تعامل دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز که فاقد مجوزهای قانونی بوده اند و به صورت غیرمجاز از شبکه توزیع برق استفاده می کردند از ۶ مرکز کشف و ضبط شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد: با دارندگان غیرمجاز این دستگاه ها براساس قانون برخورد قاطع خواهد شد و دستگاه‌های آنها پس از شناسایی و کشف به مقام‌های قضایی جهت امحاء تحویل می‌شود.