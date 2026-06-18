لاهوتی: تولید ابریشم همچنان با نیاز ۷۰۰ تنی کشور فاصله دارد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید ابریشم در کشور، اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد از تولید نخ ابریشم کشور در استان گیلان و مابقی در استان‌های خراسان و سایر مناطق انجام می‌شود که این نشان‌دهنده ظرفیت بالای گیلان در این حوزه است.

وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل ارزان بودن نرخ ارز و واردات با نرخ دولتی و کاهش تعرفه‌ها، بازار ابریشم ارزش اقتصادی خود را از دست داده بود، افزود: تولید پیله ابریشم کشور از هفت هزار تن به ۵۰ تن کاهش یافت و این موضوع ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرد.

لاهوتی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌ های صورت‌گرفته و آزادسازی نرخ ارز، انگیزه برای تولید افزایش یافته است و تولید سال گذشته به حدود ۲۵۰ تن رسید که نشان‌دهنده رشد قابل‌ توجهی در این حوزه است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان با نیاز کشور فاصله داریم، گفت: نیاز کنونی کشور به نخ ابریشم حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ تن است و برای رسیدن به این هدف نیازمند تلاش و حمایت بیشتر هستیم.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی تخم‌نوغان، اضافه کرد: تخم‌نوغان نیز ارزش اقتصادی خوبی پیدا کرده است به‌طوری که قیمت آن از متوسط ۵۰۰ تومان در سال گذشته به یک هزار و ۲۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته که این خود نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی این صنعت است.

لاهوتی با ابراز امیدواری نسبت به آینده تولید ابریشم در کشور، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته، سال آینده بتوانیم حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد نیاز کشور را تأمین کنیم و به خودکفایی کامل در این حوزه دست یابیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به طرح بازنگری و بازآفرینی در حوزه کشاورزی استان، اظهار داشت: استان گیلان ظرفیت این را دارد که کشاورزان هم مزرعه خود را داشته باشند، هم باغ چای و در کنار آن به تولید کرم ابریشم بپردازند که این تنوع تولید می‌تواند به افزایش درآمد و رونق اقتصادی کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه محصول ابریشم روند اقتصادی تولید بیشتری پیدا کرده است، از مسئولان خواست تا با حمایت بیشتر، زمینه را برای افزایش تولید و خودکفایی کشور در این حوزه فراهم کنند.