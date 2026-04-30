توزیع تخم نوغان در گیلان کلید خورد؛ پیش‌ بینی تولید ۶۵ تن نخ ابریشم

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: پایگاهها و مراکز توزیع تخم نوغان در ۹ شهرستان استان شامل لنگرود (شعبه شلمان و اداره نوغان)، لاهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، رشت، شفت، فومن (مزارع ۵۲۰ و ۵۷۰)، صومعهسرا و انزلی فعال هستند.
وی با بیان اینکه نوغانداران میتوانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه با مراجعه به مراکز تعیینشده نسبت به دریافت تخم نوغان اقدام کنند، تصریح کرد: قیمت هر جعبه تخم نوغان ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به نقش مهم این استان در تولید ابریشم کشور، گیلان را مهمترین قطب تولید پیلهتر ایران دانست و خاطرنشان کرد: این استان هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز صنعت ابریشم کشور را تأمین میکند.
محمدی در تشریح عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ هزار و ۸۷۰ جعبه تخم نوغان میان ۷ هزار و ۴۵۵ خانوار نوغاندار توزیع شد که نتیجه آن تولید بیش از ۴۰۶ تن پیلهتر کرم ابریشم در گیلان بود. این میزان پیله پس از فرآوری، حدود ۶۵ تن نخ ابریشم خام با ارزش اقتصادی قابل توجه برای نوغانداران استان به همراه داشت.
وی با تأکید بر اینکه گیلان یکی از خاستگاههای تاریخی نوغانداری در ایران است، اظهار کرد: شرایط آبوهوایی مرطوب و وجود باغات توت، بستر مناسبی برای پرورش کرم ابریشم فراهم کرده است. این ویژگیها موجب شده نوغانداری علاوه بر ارزش اقتصادی، به بخشی از میراث فرهنگی و هویت روستایی گیلان تبدیل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان با تأکید بر آمادگی کامل پایگاههای توزیع، از نوغانداران خواست تا با رعایت اصول بهداشتی و برنامهریزی مناسب، در زمان اعلامشده برای دریافت تخم نوغان مراجعه کنند.
