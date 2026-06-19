تهران به اندازه انگلیس دستگاه MRI دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به گستردگی حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار قلم کالا وجود دارد و این گستردگی، رصد و پایش دقیق را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی افزود: تأمین تجهیزات به عوامل مختلف درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و بین‌نهادی وابسته است و هرگونه اختلال در این زنجیره، مستقیماً در اتاق عمل نمود پیدا کرده و به شکل کمبود برای بیمار بروز می‌کند.

علیزاده با بیان اینکه اقدامات این حوزه به دو بخش روتین و نوآورانه تقسیم می‌شود، اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌ها مربوط به امور جاری است، اما در کنار آن باید به سمت توسعه تجهیزات نوین و عرضه فناوری‌های جدید به بیمارستان‌ها حرکت کنیم. امروزه بخشی از اعمال جراحی بدون استفاده از ربات‌های جراحی عملاً امکان‌پذیر نیست؛ همان‌طور که در گذشته جراحی باز جای خود را به لاپاراسکوپی داد و اکنون دیگر پذیرش جراحی‌های قدیمی کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش قابل توجهی از جراحی‌ها با استفاده از ربات‌های جراحی انجام می‌شود، اما این موضوع در کشور ما هنوز مغفول مانده و نیازمند توجه جدی است.

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنین به اهمیت نظام نگهداشت تجهیزات اشاره کرد و گفت: در دنیا حدود ۱۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی به تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایه‌ای اختصاص دارد. با در نظر گرفتن بازار حدود ۴۳۰ همتی تجهیزات پزشکی، حداقل ۱۰ درصد معادل ارزی این رقم، باید از سوی شرکت‌ها صرف تعمیر و نگهداری شود، در غیر این صورت کیفیت عملکرد دستگاه‌ها کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در کشور ما حجم تجهیزات بسیار بالا است، به‌گونه‌ای که تعداد دستگاه‌های ام‌آرآی در تهران در پنج سال گذشته معادل کل دستگاه‌های موجود در انگلیس بوده است، بنابراین بحث نگهداشت تجهیزات سرمایه‌ای بسیار مهم است.