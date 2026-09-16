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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۲

شب دویستم میدان‌داری قوچانی‌ها

شب دویستم میدان‌داری قوچانی‌ها

مشهد- مردم انقلابی و پای‌کار قوچان همزمان با شب دویستم پرشور در خیابان‌ها حاضر شدند.

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کد مطلب 6949654

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