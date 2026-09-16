https://mehrnews.com/x3d5vH ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6949654 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۲ شب دویستم میدانداری قوچانیها مشهد- مردم انقلابی و پایکار قوچان همزمان با شب دویستم پرشور در خیابانها حاضر شدند. دریافت 8 MB کد مطلب 6949654 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب میدانداری چنارانیها زیر پرچم ایران اسلامی ۲۰۱ شب میدان داری مردم مشهد برای وطن ۲۰۰ شب عاشقی مشهدیهای ولایتمدار دعای مردم مشهد پس از اقامه نماز استغاثه حضور زنان و مردان مجاهد کاشمری در شب ۲۰۰ تجمعات خیابانی میدانداری مشهدی ها در حماسه ۲۰۳ خیابان حضور نماینده مردم مشهد در دویستمین شب ایستادگی برچسبها شهرستان قوچان خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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