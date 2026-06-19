لالایی مادران برای کوچکترین شهید کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین جمعه ماه محرم، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور برگزار شد. مراسمی که به یاد شهید شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر (ع) برگزار می‌شود و روایتگر اوج ایثار و مظلومیت حضرت اباعبدالله در صحنه کربلاست‌.



این مراسم از صبح امروز در شهرهای مختلف ایران هست و نیز کشورهای مسلمان در حالی برگزار شد که کودکان همراه با مادران خود تصویری از ارادت و عشق را به نمایش گذاشتند و در عهد با سیدالشهدا بر مقاومت و از جان گذشتگی در راه اسلام تاکید کردند.

آیین شیرخوارگان حسینی امسال با وجود سپری کردن جنگ تحمیلی سوم و شهادت صدها کودک به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی یادکردی از شهداب کودک این واقعه نیز بود. رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس خود همواره کودکان را مورد هدف قرار داده است و هزاران شهید کودک در فلسطین، غزه لبنان و ایران گواه بر ددمنشی و سفاکی ایران رژیم در به شهادت رساندن غیرنظامیان است.

برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی تهران در مصلی امام خمینی با حضور ذاکرین اهل بیت و گروه‌های فرهنگی و هنری همراه بود.