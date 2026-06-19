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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در ارومیه

تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در ارومیه

ارومیه- در این ویدئو تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم را در ارومیه می بینید.

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کد مطلب 6864742

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