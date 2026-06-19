https://mehrnews.com/x3cn7N ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ کد مطلب 6864742 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در ارومیه ارومیه- در این ویدئو تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم را در ارومیه می بینید. دریافت 20 MB کد مطلب 6864742 کپی شد مطالب مرتبط مراسم «شیرخوارگان حسینی» در پیشوا از گهوارههای سبز تا پیمان عاشورا؛ شیرخوارگان حسینی در گرگان لالایی مادران برای کوچکترین شهید کربلا «علیاصغر ایران» در آغوش مادران؛ روایتی از شیرخوارگان حسینی قزوین مادران فومنی در سوگ حضرت علیاصغر(ع) اشک ریختند رودسر در سوگ حضرت علی اصغر (ع) برچسبها ماه محرم و صفر شیرخوارگان حسینی ارومیه
نظر شما