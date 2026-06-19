وحدت و همدلی مسئولان و همبستگی ملی رمز پیروزی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پیام کوتاه در عین حال حکیمانه رهبر عالی‌قدر انقلاب متضمن نکات بسیار مهم و کلیدی است. تأکید ایشان بر دلسوزی، حسن نظر، تلاش زیاد و تعهد مسئولان بر پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت همچنین تصریح بر صدور اجازه برای مذاکره سرمایه ارزشمندی برای تیم مذاکره‌کننده محسوب می‌شود.

شجاعت و مسئولیت‌پذیری رئیس‌جمهور این حلقه موفقیت را تضمین خواهد کرد. بدخواهان و یاوه‌گویان خارجی و بعضاً داخلی که از این پیام پرمغز برداشت به اختلاف میان ارکان اصلی نظام کرده‌اند، آب در هاون می‌کوبند. وحدت و همدلی مسئولان و همبستگی ملی رمز پیروزی ایران عزیز است.»